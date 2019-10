Kako je 'nutella' od batata postala svjetski hit: 'Životi su nam se okrenuli naopačke'

FOTO: Kristina Stedul Fabac/Pixsell

– Puno se toga promijenilo. A zapravo najviše način na koji tražim tržište. Vrlo brzo sam svoju ponudu iznijela kupcima na Facebooku i danas nas prati više od 13.500 ljudi. Svi su oni prepoznali ono najviše, naš trud, kvalitetu naših proizvoda. Imam dostavu svega posvuda. Posebno su atraktivne lubenice i jagode, ali i proizvodi od malina. Narudžbi je toliko da često zastanem na raskrižju na autocesti i pitam se kamo ono, u Zagreb ili Split – prepričava za Večernji list kroz smijeh Diana.



– Stalno smišljamo nešto novo. Tako smo davno počeli saditi razne vrste tikvi; od baternuta, hokaido tikvica, do onih običnih, a imamo i špagete od tikvice koji su posebno zanimljivi ljudima. Tikvicu prerežete, izvadite koštice i ispečete. Nakon toga vilicom prokopate meso od tikvice i ono se “razlista” u oblik pravih špageta. Jako je ukusno, a i dekorativno, s obzirom na to da vam je ljuska od tikve, zapravo prirodni tanjur sa špagetima – opisuje tek jednu od kulinarskih delicija iz vlastitog vrta. No, apsolutni hit u ponudi joj je namaz od batata, takozvana batela koja je od kraja prošle godine toliko popularna da proizvodnja raste iz mjeseca u mjesec, a šalje je čak i u Australiju, uskoro i Singapur.



- Eksperimentirala sam s batatom, skuhala je s javorovim sirupom, dodala sam čokoladu bez rafiniranog šećera i kokosovo ulje. Napravila sam 50 teglica i stavila na internet. Mislila sam, ako prođe, prođe. Odmah se sve rasprodalo. Iako sam se bojala da se tržište ne zasiti batele kao nekog instant-hita, dogodilo se baš suprotno. Interes za taj namaz sve je veći. Batela nam je doslovno živote okrenula naopačke – priznaje Diana.