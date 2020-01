'Kome ti lažeš, Bero?' Juričan poslao novo ljubavno pismo, ovoga puta Davoru Bernardiću

Foto: Igor Kralj / Pixsell

Dario Juričan, filmaš i kandidat na nedavno održanim predsjedničkim izborima, jutros je objavio otvoreno "ljubavno pismo" predsjedniku SDP-u Davoru Bernardiću.

Juričan u pismu navodi kako Bernardićev dobar prijatelj Dalibor Bastalec, glavni tajnik stranke Bandić Milan 365 – stranke rada i solidarnosti, na ime svoje sestre imao kućicu na glavnom zagrebačkom trgu u vrijeme Adventa te optužuje Bernardića da je "godinama okružen ljudima iz takvog miljea", još otkako mu je gradonačelnik Milan Bandić "bio mentor u SDP-u".



Juričan Bernardiću poručuje da se može iskupiti tako da Bandića traži da ponovno otvori kino Europa, ili će biti "gotovo": "Ide Milan Bandić, a ideš bogme i ti".



Pismo u nastavku prenosimo u cijelosti:



LJUBAVNO PISMO DAVORU BERNARDIĆU BERI



Ja ću te odmah zvati - Bero.



Ne zato jer smo prijatelji, već stoga što već godinama pratim tvoj promišljeni rad, tvoje majstorije.



Bero, ja ću odmah o Adventu. Ne da mi mira.



Obojica znamo da je tvoj dobri prijatelj Dalibor Bastalec, onaj kojem dolaziš na godišnjice DVD-a Blaškovec i kojem, zajedno s Milanom Bandićem, uveličavaš rođendane, imao upravo na glavnom zagrebačkom trgu u vrijeme Adventa jednu lijepu kućicu. Nije naravno ta kućica bila na Daliborovo ime, već na ime njegove sestre, ali ti dobro znaš kako to ide, Bero, jer si već godinama okružen ljudima iz takvog miljea, još otkako ti je Milan bio mentor u SDP-u. Imali su Bastaleci svoju kobasico-kućicu i prošle godine na istom mjestu, samo je pozadinska tvrtka bila druga.



Sad sam ja tu malo zbunjen, moj Bero. Zoran Milanović, izabrani predsjednik, kaže da je Advent „čista korupcija“, a tvoj dobri prijatelj Bastalec istovremeno je držao kobasico-kućicu na zapadnom dijelu Trga bana Jelačića, namijenjenom isključivo obrtnicima s rukotvorinama. Ti Bero pritom valjaš po medijima priču o antikorupciji: „Antikorupcijski savez je potreba osiguranja svijesti da se u Hrvatskoj aktivno moramo boriti protiv korupcije svim sredstvima.“



Kome ti lažeš Bero?



Ili možda želiš reći da nas retorički obmanjuje Zoran Milanović?



Ili tvoj SDP, koji je u Skupštini grada Zagreba od Bandića tražio izvješće o Adventu?



Sad tu, Bero, nešto ne razumijem. Ti si naime predsjednik SDP-a, a tvoj dobri prijatelj Dalibor Bastalec je glavni tajnik stranke Bandić Milan 365 – stranke rada i solidarnosti. Istog onog Bandića koji vam ne želi dati izvješće o Adventu, a izabrani predsjednik Milanović označava ga kao žarište korupcije...



Bastalec je ujedno, kako i doliči takvom jednom ugledniku predsjednik župnog pastoralog vijeća u župi sv. Benedikta u Blaškovcu kojoj je, ne budi mu teško, Milan Bandić asfaltirao parkiralište, pa čak i došao na svečano otvaranje. Na otvaranje parkinga!



Kao takav jedan uglednik, tvoj pajdo Bastalec naravno ima i nemali porezni dug prema Republici Hrvatskoj, od 2,130.210,84 kuna.



Mene nije briga s kime tikve sadiš, caru nečinjenja i kralju statusa quo, ali imam prijedlog kako ćeš se iskupiti:



Želim da odeš do svog prijatelja, Bandićevog operativca Bastaleca, da mu čvrsto stegneš jaja, da poplave ako treba i objasniš mu da je 8. 4. 1925. po ljubavi dobročinitelja Müllera u Varšavskoj ulici u Zagrebu otvoreno kino Europa, te da ga 8. 4. 2020. ima ponovno otvoriti. Obojica znamo da je to kino vaš prijatelj Bandić bezrazložno dao zatvoriti, bez plana. Kino nije ni u kakvom postupku obnove, niti su za njega predviđena renovacijska sredstva u 2020.



Ti ćeš ga gledat ravno u oči, a on će znati što mu je činiti.



Ako kino Europa ne bude otvoreno 8. 4. 2020. za premijeru jednog filma, onda je Bero moj - gotovo.



Ide Milan Bandić, a ideš bogme i ti.



Dario Juričan, gradonačelnik svemira