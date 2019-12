Jedna firma spremna je platiti 10.000 kuna da kod kuće spavaš 100 dana zaredom

Foto: Getty Images

Gotovo svaki zaposlenik diljem svijeta iznijet će ove osnovne prigovore na posao koji radi - nije dovoljno plaćen, radi previše i konstantno je neispavan.

Jedan indijski startup ove će prigovore okrenuti naglavačke: nudi plaću za spavanje.

Wakefit je startup koji se bavi zdravim spavanjem i odmorom, odnosno madracima koji to omogućuju. Ta kompanija traži početnike koji bi spavali na poslu osam sati, 100 dana za redom. Za taj 'težak' posao bit će plaćeni oko 10.000 kuna. Najbolje je što se sve to odvija kod kuće, ne mora se ni putovati do posla.

Prema propozicijama, idealni su kandidati oni 'koji se osjećaju ugodno u okolini koja je sve prije nego užurbana i mogu zamsliti i predložiti strategije s kojima će i oni i ostali članovi njihovog tima zaspati što dublje i spavati što duže'. Ako uspiju dokazati ljubav za ugodno lješkarenje, miran okoliš, popodnevni odmor i općenito ljubav prema toplom domu, te će im se karakteristike posebno vrednovati.

Osnovni zahtjev za dobro obavljanje ovog posla je gotovo fanatična želja i sposobnost da zaspeš bilo kad, bilo gdje. Od osobe se očekuje još jedno: da voli provoditi vrijeme u svojoj luckastoj pidžami. Jedan od uvjeta koji svakako treba zadovoljiti: nema pretjerivanja s televizijom i serijama, kompjuter za vrijeme radnog vremena nije dozvoljen. Prednost imaju osobe koje mogu vješto ignorirati najrazličitije poruke i notifikacije na pametnom telefonu.

Oni koji hrču su isključeni! Cijela priča o ovom poslu zapravo se svodi na promatranje obrazaca spavanja na novoj liniji madraca koje je napravio ovaj startup. Ne samo da će promatrati san, njegovu dubinu i kvalitetu prije i poslije isprobavanja novog proizvoda, već će ponuditi i savjetovanje za one koji imaju problema sa spavanjem. Wakefit je kompanija koja se u Indiji pa i u svijetu već proslavila prijedlogom da se u indijskim uredima urede prostorije za brzi popodnevni odmor, kratko spavanje nakon ručka jer je istraživanje koje su proveli otkrilo da 86 posto Indijaca vjeruje da bi nakon takvog kratkog odmora bili produktivniji.