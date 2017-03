Izgledniji raskid od produžetka ugovora za most Čiovo

HC izgleda može sam nastaviti voditi gradnju čiovskog mosta/Ivo Čagalj/PIXSELL

EU financiranje projekta most kopno - otok Čiovo nije upitno! Tvrdnja je to glasnogovornice Hrvatskih cesta Tamara Pajić koja najavljuje da će danas biti prezentirana konačna odluka po pitanju rješenja u kojem će smjeru dalje ići taj projekt.

Prema Pajić bit će odabrana "ona solucija koja je najbolja za interes projekta", a rasplet je sužen na dvije opcije - raskid ili produžetak ugovora. Doznajemo i da će odluka biti sukladna EU pravilima te da HC neće donijeti odluku na svoju štetu te ga štiti ugovor s glavnim izvođačem zagrebačkim Viaduktom. U konkretnom slučaju to ne ide u prilog Viaduktu, zaključuju naši sugovornici iz graditeljske industrije. Naime, ugovoreno je plaćanje ugrađene čelične konstrukcije koja čini cca 50% vrijednosti projekta. Usto, kako se financira EU novcem (85% od ukupnog iznosa od 129 milijuna kuna plus PDV), u slučaju probijanja rokova, tvrde, predstavlja prijetnju za HC jer se može aktivirati financijska klauzula ustezanja 25% sredstava, tj. navodi se iznos od 30-ak mil. kuna.

Penalizacija kašnjenja još nije na dnevnom redu, ali zbog pomicanja i dodatnog roka u novom prijedlogu dinamičkog plana na 26. prosinac, HC ipak provjerava ima li Viadukt financijski plan kojim jamči završetak mosta u tom roku. Viadukt je predao novi prijedlog dinamičkog plana prošle srijede kada je održan sastanak na kojem je HC, kako bi se uvjerio u to može li izvođač financijski pratiti predloženu dinamiku, zatražio nadopunu određenih stavki kroz predočenje financijskog plana. Za to je HC zainteresiran jer se dinamički plan do sada nije pratio kako navode zbog problema u poslovanju tvrtke.

Analiza financijskih materijala od strane naručitelja koincidirala je potom i s ostavkama predsjednika Uprave Viadukta Joška Mikulića i člana Uprave Ive Jurića, dok je za novog šefa Uprave postavljen Krešimir Mikolić, koji je kao mlađi kadar u širokoj graditeljskoj branši nepoznat. Po nekima prvi potez bi mu trebao biti sastanak s Hrvatskim cestama, no službenu potvrdu u vezi toga nismo dobili. I dok se na promjenu u vodstvu Viadukta u građevinskim krugovima gleda kao na zakašnjeli potez - jer je problem mosta eskalirao, a tvrtka ima probleme s likvidnošću i navodno je napušta dio radnika i inženjera, na drugoj strani za HC je to poslovna odluka privatne kompanije što znači da nema utjecaja.

Inače, u slučaju raskida ugovora, o čemu se nagađa da je sve izglednija opcija, po našim izvorima ne bi bilo potrebno uvođenje novog izvođača građevinskih radova budući da je betonski dio projekta završen. HC izgleda može sam nastaviti voditi projekt u kojem Đuro Đaković i ZG Vikom trebaju isporučiti i montirati čeličnu konstrukciju. Preostali građevinski posao je asfaltiranje te organizacija gradilišta za što se navodno može izravno angažirati građevinar, što znači da nije potrebno raspisati tender.