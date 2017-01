Investicijska jagma za Clubom Adriatic, Prosperus zbraja štetu

Rok za očitovanje države istekao je 1. prosinca, a proces je navodno usporilo blagdansko vrijeme

Odluka države da krene u postupak prodaje svojih poslovnih udjela u turističkoj tvrtki Club Adriatic nominalno 'teških' 121 milijun kuna (100% temeljnog kapitala) izazvala je pravu lavinu interesa.

Prema informacijama Poslovnog dnevnika, državi je stiglo 10-ak pisama namjere potencijalnih investitora. No, sad se očekuje potez države, točnije kakve će kriterije odrediti Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) za obvezujuću ponudu u nastavku postupka. To je sljedeća faza, o kojoj će potencijalni investitori biti pismeno obaviješteni kako je to i najavljeno u javnom pozivu.

121 milijun kuna iznosi nominalna vrijednost temeljnog kapitala

Riječ je o roku koji je istekao još 1. prosinca, a proces je navodno usporilo blagdansko vrijeme. Posrijedi je, dakle, itekako primamljiva državna turistička tvrtka, što ne remeti ni presedan jer je postupak prodaje pokrenut bez obzira na postupak predstečajne nagodbe koji još traje. Štoviše, CERP se u javnom pozivu dotaknuo i te činjenice, te je naveo da postupak miruje, ali kako za vlasnika ona nije prepreka za prodaju, po svemu sudeći joj manje je prepreka za zainteresirane kupce. Dok službenih informacija o tržišnim reakcijama zasad nema, a vjerovnici šutke sve promatraju, utvrdili smo primjerice da se ponovo javila tvrtka 3E Turizam, koja je već dugo zainteresirana za Club Adriatic. Njezin direktor Ante Zloić potvrdio je kako je predao pismo namjere.

Kratko je naveo i da nastupa u ime investitora iz Njemačke. "Naši partneri spadaju među top pet tvrtki u svijetu turizma i hotelijerstva. Svjesni smo da je izglasani predstečajni plan otežavajuća okolnost, ali ključni su nam uvjeti koje će odrediti država", kaže Zloić. Odluka države otežala je i poziciju odabranog strateškog partnera - to je Prosperus FGS, budući da dolazi nakon pokrenutih upravnih sporova koji već duže blokiraju sklapanje nagodbe na trgovačkom sudu. Ponuda Prosperusa sastavni je dio plana restrukturiranja, upozorava njegova Uprava. Poručuju kako bi izlazak države kao vlasnika društva iz već utanačene transakcije mogao rezultirati štetom za FGS i njegove ulagatelje. U tom slučaju, kažu, bili bi prisiljeni potraživati namirenje štete od vlasnika kao strane koja bi istu prouzročila. Član Uprave Prosperusa Tomislav Tičić šturo je poručio: "Čekamo Upravni sud i vidjet ćemo što će se dogoditi".