"Ilegalne online kladionice državi 'ukradu' koliko joj mi uplatimo - oko milijardu kuna"

Sportsko klađenje je postao veliki biznis čija vrijednost se globalno mjeri u desecima milijardi dolara/GettyImages

Sportsko klađenje je postao veliki biznis čija vrijednost se globalno mjeri u desecima milijardi dolara.

I dok su kladioničarske tvrtke koje djeluju na području EU pod nadzorom financijskih vlasti, sve veći problem su online kladionice s Dalekog Istoka i offshore oaza koje nisu pod gotovo nikakvom kontrolom. Kakvo je stanje na hrvatskom kladioničarskom tržištu te kako se boriti protiv nelojalne konkurencije govori Matea Mateković, predstavnica Hrvatske udruge za igre na sreću (HUZIS) koju čine Hattrick-PSK, SuperSport i Germania Sport.

Ponovno je postala aktualna mogućnost zakonske zabrane klađenja na stranim online kladionicama u Hrvatskoj. Koliko je vjerojatno da će to zaživjeti i u kojem roku bi se to moglo dogoditi?

Vjerujemo da će se zabrana klađenja putem ilegalnih stranih online kladionica realizirati u najkraćem roku i pozdravljamo najavu donošenja Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojem će se spriječiti ova praksa. Smatramo da su ministar Zdravko Marić, Ministarstvo financija i Porezna uprava donijeli uistinu kvalitetno rješenje. Sve razvijene EU zemlje imaju identične propise, Hrvatska udruga za igre na sreću (HUZIS) sustavno, od 2015. ukazuje na ovaj problem, riječ je o ogromnoj šteti za državni proračun koji je odavno trebalo riješiti. Domaći priređivači obveznici su plaćanja godišnje koncesijske naknade za klađenje koja iznosi milijun kuna, odnosno tri milijuna kuna ako priređivač priređuje i igre na sreću online, a navedeni iznos uplaćuje se unaprijed, krajem tekuće godine za narednu godinu, neovisno o pozitivnom ili negativnom poslovanju priređivača te većina plaća i druge naknade poput godišnje koncesijske naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, casino online i/ili na automatima. Plaćaju i mjesečnu naknadu koja iznosi 5% od ukupne uplate te uplaćuju državi porez na sve dobitke od klađenja koji iznosi od 10% do 30%, ovisno o iznosu dobitka. Kada sve to sumiramo, riječ je o gubitku od više od milijardu kuna godišnje za hrvatski proračun.

Je li u praksi uopće moguće zabraniti takvu djelatnost s obzirom na otvorenost interneta i mogućnosti izbjegavanja bilo kakve regulacije na njemu?

Primjeri drugih zemalja pokazali su da je to itekako moguće i to na dva načina - blokadom IP adresa i blokadom bankovnih transakcija. U odličnoj smo prilici da učimo iz iskustva drugih i takav potez se pokazao učinkovitim rješenjem. Naravno, uvijek postoji mogućnost da netko nađe način da zaobiđe i ovu zabranu, ali za to je potrebna puno veća razina informatičkog znanja nego što to ima prosječna osoba. Vjerujem da će se sve prepreke, ukoliko do njih uopće dođe, rješavati na vrijeme i na prikladan način. Naravno da ilegalne strane online kladionice utječu na poslovanje domaćih priređivača igara na sreću, ali one najveću štetu nanose upravo državnom proračunu i zato je u interesu naših institucija da se zabrana provede.

Kakva je praksa drugih zemalja koje su vam vjerojatno služile kao primjer?

Zemlje poput Francuske, Italije, Češke i Poljske provele su takve zabrane i zabilježile su odlične rezultate. Jako je važno naglasiti i da će takva zabrana spriječiti ilegalne aktivnosti poput pranja novca, dakle koristi su višestruke i vrlo važne. HUZIS je godinama pratio situaciju na stranim tržištima i kako su se ona nosila s tim problemom, znali smo da nije riječ o specifičnom problemu Hrvatske, već o ilegalnim aktivnostima na razini cijelog svijeta. Krajnje je vrijeme da se Hrvatska povede za tim pozitivnim primjerima.

Koliko je ovakav oblik "nelegalnog klađenja" problem nelojalne konkurencije hrvatskim, a i europskim kladionicama te samoj državi?

Velik je problem svima. Možete li zamisliti situaciju da vi kao poslovni subjekt plaćate čitav niz poreza, poštujete sve propise i slično, a vaš, nazovimo ga konkurent, iako on to zapravo i nije jer djeluje ilegalno, ne plaća ništa i ne poštuje propise zemlje u koje djeluje? Naravno da nam je to nanijelo štetu. O šteti koja je nanesena državnom proračunu ne moramo puno govoriti, zamislite što se sve može napraviti s milijardu kuna? Svjesni smo činjenice da bi taj iznos znatno pomogao zdravstvu, školstvu i drugim sektorima, dakle krajnje je vrijeme da se blokira rad ilegalnih stranih online kladionica. S druge strane, moramo napomenuti da na platformama poput ilegalnih stranih online kladionica nema nikakvog oblika kontrole. Postupak registracije je poput otvaranja profila na društvenim mrežama, nema provjere dobi, dakle ne postoji nikakav oblik nadzora nad maloljetnicima. Ako uzmete u obzir činjenicu da su danas mladi stalno na internetu i na pametnim telefonima, potpuno je jasno da su ilegalne strane online kladionice velika opasnost za njih. Drugi velik problem jest i nezakonito reklamiranje ilegalnih stranih online kladionica na različitim IPTV platformama, što dodatno igrače upućuje na te stranice. To je svakako praksa kojoj također treba stati na kraj i dosljednije provoditi propisane kazne.

Imate li saznanja kakva je danas situacija s omjerom fizičkog i online klađenja u Europi i Hrvatskoj?

Nemamo konkretne podatke, ali trendovi pokazuju da se igrači sve više okreću online klađenju. Tome u prilog dakako idu i već spomenuti pametni telefoni, koje igrači sve više koriste prilikom sudjelovanja u igrama na sreću. Tu su osobito ranjivi maloljetnici, puno čitamo o mobbingu na internetu, ovisnosti o društvenim mrežama… Ilegalne strane online kladionice također su dio tog problema i vjerujemo da će njihova zabrana doprinijeti smanjenju maloljetničkog klađenja.

Kakvo je danas stanje kladioničarske industrije u Hrvatskoj?

Prema našem saznanju, šest tvrtki posjeduje koncesije za priređivanje igara na sreću. Tržište je iznimno regulirano. Konkurencija je ogromna, pogotovo ako uzmemo u obzir da Hrvatska nije veliko tržište, a problem su nam svakako predstavljale i ilegalne strane online kladionice, kojima bi se sada napokon trebalo stati na kraj. Jedan od ciljeva osnivanja naše udruge jest promicanje djelatnosti igara na sreću te stvaranje i razvijanje pozitivnijeg stava prema ovoj djelatnosti te promicanje zajedničkih interesa, potpora članicama udruge, tumačenje zakonodavnog okvira, podnošenje zakonskih prijedloga, razvijanje društveno odgovornog priređivanja igara na sreću i provedba različitih edukacija. Društveno-odgovorno poslovanje jest najvažnija djelatnost naše udruge.

Amerikancima pošlo za rukom

Kako su SAD uspjele nametnuti pravilo da sve strane online kladionice moraju zabraniti klađenje američkim državljanima?

Pravilo datira još iz 2008., radi se o zabrani Ministarstva pravosuđa SAD-a i svojevremeno je izazvala velike polemike jer je dio javnosti smatrao da diskriminira poslovne subjekte iz EU. Brojni akteri podnosili su razne prigovore i žalbe smatrajući navedenu zabranu diskriminatornom prema tvrtkama iz EU. Imajući na umu utjecaj SAD-a, ne čudi činjenica da je takvo pravilo usvojeno.