Iduće godine značajno rastu pristojbe, poznato je i koliko ćemo skuplje plaćati noćenje

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Visina boravišne pristojbe u idućoj godini povećat će se za 25 posto. Prema uredbi o utvrđivanju visine ovog nameta koju je uoči predlaganja Vladi Ministarstvo turizma dalo u javnu raspravu (do 21. srpnja), turisti će u hotelima i objektima u kojima se pristojba plaća po noćenju iduće godine plaćati 10 kuna za A razred u glavnoj sezoni, 2 kune više nego ove godine. Vlasnicima kuća i stanova za odmor godišnja pristojba ostaje nepromijenjena, u najvišem razredu turističkog mjesta plaća se paušalno 60 kuna, a nepromijenjena ostaje i za kampove u kojima je u glavnoj sezoni ona 8 kuna. Za 15 posto povećava se turistička taksa koju paušalno plaćaju u domaćinstvu i OPG-ima, u kojima se ona podiže sa sadašnjih 300 na 345 kuna.

Nakon brojnih reakcija, Ministarstvo je popustilo i korigiralo pristojbe koje će plaćati nautičari.

Predlaže se smanjenje paušala za nautičare i uvodi mogućnost plaćanja paušala boravišne pristojbe za nautičare za kraće vremensko razdoblje, točnije za 3 dana. Vlasnici i osobe na njihovim brodovima od 5 do 9 metara plaćat će 90 kuna na razdoblje do 3 dana, a u toj kategoriji broda godišnji paušal iznosit će 1800 kuna. Za brodove od 9 do 12 metara pristojba za tri dana iznosit će 150 kuna, a za godinu dana 3 tisuće kuna. Za najveće brodove, dužine veće od 20 metara, pristojba za tri dana iznosit će 700 kuna, a paušal do godinu dana 6 tisuća kuna. Pristojbe će nautičari moći plaćati ne samo u lučkim kapetanijama i u lukama nautičkog turizma.

I uz predložena poskupljenja, kako ističu iz Ministarstva turizma, naša će boravišna pristojba biti i dalje povoljnija nego nama konkurentnim zemljama. Navode primjerice kako je visina pristojbe u Španjolskoj od 0,45 do 2,50 eura (Barcelona), u Italiji je njezin raspon od 0,20 do 7 eura, u Portugalu od 1 do 2 eura, u Austriji od 0,15 do 3, u Grčkoj 0,50 do 4, a u Sloveniji je 2,5 eura.