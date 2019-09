HT objavio plan za polaganje optike do 2023. godine

Foto: Getty Images

Hrvatski telekom objavio je plan izgradnje svoje optičke mreže do 2023. godine. Boris Drilo, član uprave HT-a za tehniku i informacijske tehnologije najavio je da je za kompaniju budućnost fiksne mreže upravo u polaganju optike. "Ultimativno rješenje za fiksnu mrežu je optika", naglašava Drilo.

Kaže da je HT lani doveo optiku, po modelu FTTH - fiber to the home (optička nit do kuće), i to kao zamjenu za bakrenu paricu do kuće, u 11.000 novih kućanstava. Na taj način povećao je pokrivenost svoje optičke mreže na 230.000 kućanstava što znači da sva ta kućanstva takoreći odmah mogu aktivirati optički priključak i početi surfati preko optike.

Prema prezentaciji koju je održao Drilo, u ovoj godini HT na svoju optičku mrežu dodaje još 47.000 kućanstava čime će dostupnost svoje optike povećati na 277.000 kućanstava. Iduće godine na optiku dodaje 79.000 kućanstava.

Plan operatera je, navodi Drilo, do 2023. u prosjeku dodavati po prosječno 80.000 novih optičkih priključaka godišnje. Time bi 2022. godine HT premašio pola milijuna kućanstava s mogućnosti priključivanja na njegovu optiku, a 2023. godine dosegao bi ih 580.000.

"HT već sada ima najveće pokrivanje FTTH tehnologijom i još ćemo ubrzati ta ulaganja. No, više od 80.000 kućanstava nije moguće godišnje priključivati na optiku, ne zato što HT ne bi htio već zato što logistički to nije izvedivo zbog nedostatka stručnih radnika i drugih čimbenika poput problema prava puta", kaže Drilo.