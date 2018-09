HT bi od 2020. mogao prepoloviti investicije

Foto: M. Lukunić/PIXSELL

Hrvatski telekom je najavio kako će od 2020. prepoloviti godišnji tempo investicija, ako drža-va ne prijeđe s riječi na djela po pitanju parafiskalnih nameta - ako se ne promijene pravila naplate i iznosi naknada za pravo puta. HT godišnje investira 25% svog prihoda, koji se kreće oko milijarde eura, a taj će iznos smanjiti na 15% godišnje.

Davor Tomašković, predsjednik Uprave HT-a u Splitu je naglasio da odgovorno tvrdi kako ovog tempa investicija više neće biti ako se stanje ne promijeni.

"Da me krivo ne razumijete, nama su svi od premijera preko ministara i drugih političkih aktera naglasili da razumiju situaciju, da razumiju da bi se nakna-de i model naplate prava puta trebao mijenjati, i mi to smatramo pozitivnim. Nažalost ništa se u praksi nije promijenilo", kaže Tomašković.

17,6 posto povećao je HT svoje investicije u 2017. godini

Dodaje da HT neće zbog toga podizati tužbe, ići u izvlašćivanja vlasnika zemljišta kroz koje prolazi njihova infrastruktura, a kojima zbog trenutačnih propisa i po pet puta kroz tu naknadu preplaćuju tržišnu vrijednost te imovine, ali da će o tome razgovarati. "Naknada za pravo puta je na razini od 400 milijuna kuna godišnje, oko pola tog iznosa ide privatnim osobama, a druga polovica jedinicama lokalne samouprave za koje se smatra da im je to važan izvor prihoda. No, mi smo istražili - i nije, u pravilu od toga zarade manje od 1% budžeta, a najsiromašnija općina Prgomet od toga dobije, najviše, i to svega 3,5% budžeta", kaže Tomašković.

Dodaje da je HT zadnje tri godine povećavao investicije. U 2016. godini u prvom polugodištu investirao je 645 milijuna kuna. Lani je to po-većao za 17,6 posto na 759 milijuna kuna, a ove godine u prvom polugodištu za 8,3 posto na 822 milijuna kuna.

"Mi se obvezujemo da ćemo u idućih godinu dana uložiti još milijardu kuna u takozvanu hibridnu, fiksno-mobilnu mrežu, koja će takoreći u svim dijelovima RH omogućiti brzine interneta od 20 Mbps na više, a Magenta1 korisnicima tu ćemo minimalnu brzinu ga-rantirati", kaže Tomašković.

Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskog instituta dodala je da je njihova analiza pokazala da HT jedini u Hrvatskoj plaća pravo puta i da ga se tako diskriminira u odnosu na ostale telekome, ali i druge državne tvrtke. Ta se naknada plaća samo za tele-kome ne i za tvrtke koje provode plin, struju ili vodu.

"Također, otkrili smo da je ta naknada u slučaju poljoprivrednog zemljišta i do pet puta veća od tržišne vrijednosti tog zemljišta, a u slučaju šuma dva i pol puta veća itd", kaže Maruška Vizek.