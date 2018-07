Hrvatsko tržište nam donosi rast, još ćemo  ulagati

Foto: PD

Bipa kao jedan od europskih lidera u sektoru robe široke potrošnje (FMCG) dobre poslovne rezultate ostvaruje i u Hrvatskoj. U prilog tome ide i činjenica da je taj austrijski lanac drogerija ove godine kod nas otvorio ukupno 10 trgovina te među njima i 100. Bipinu poslovnicu u Hrvatskoj. K tome je zaposleno i više od 50 novih djelatnika, za Poslovni je dnevnik otkrio izvršni direktor Bipe za Hrvatsku Markus Geyer, uz još nekoliko detalja o poslovnim planovima kompanije koja uz Muller i dm čini okosnicu hrvatskog drogerijskog tržišta.

Vaša 100. trgovina, otvorena nedavno u Zagrebu, ponešto se svojim konceptom razlikuje od ostatka tržišta u ovom segmentu. Što ste željeli poručiti tim iskorakom? Radi li se možda o diktiranju novih trendova?

Naša snaga su upravo inovacije. S time u vezi htjeli smo napraviti nešto novo i u ovom obliku, dosad neviđenom na hrvatskom tržištu.

Tako se rodila ideja o Bipa Backstage formatu, inovativnom tržišnom konceptu kojim naglašavamo još jednu snagu Bipe, a to su make up proizvodi po prihvatljivoj cijeni. I to ne samo vrhunski proizvodi top brendova po kojima smo dosad bili prepoznati, nego sada i usluge profesionalnog šminkanja - sve na jednom mjestu.

Kakvi su Bipini prošlogodišnji rezultati na hrvatskom tržištu? Primjećujete li da se kupovna moć ovog dijela Europe, konkretno Hrvatske, popravila?

U Hrvatskoj prihodi rastu više od 20 posto, dok u usporedbi s cjelokupnim tržištem rastemo više i sve nas to raduje i ohrabruje. Moram priznati kako smo jako zadovoljni rezultatima Bipe u Hrvatskoj. Hrvati vole drogerije. Ne mogu govoriti za ostala europska tržišta na kojima sigurno postoje i drugi lanci, barem jednako uspješnih drogerija, ali znam kako hrvatski kupac voli kupovati u drogeriji.

A što se tiče pitanja što najviše kupuju, nema jednoznačnog odgovora. Naime, kada tražite od trgovca odgovor na to pitanje, to onda ispadne sve osim jednostavnog odgovora: je li to artikl kojeg prodajemo najviše komadno ili artikl s kojim ostvarujemo najveće prihode itd. Jako je važno i doba godine o kojem govorimo ali i lokacija neke poslovnice. Primjerice, sada definitivno najviše prodajemo sredstava za sunčanje u poslovnicama u obalnom području Republike Hrvatske, ali i dalje imamo kupce koji kupuju najviše sredstva za pranje rublja nego bilo koju drugu kategoriju proizvoda. Parfemi su tako prije Božića jako važna kategorija. Ono što želim reći je da FMCG nije jednoobrazan i vrlo je kompleksan.

Kako biste generalno opisali trenutno stanje FMCG industrije u Hrvatskoj, koji su aktualni trendovi, a koji su s druge strane izazovi?

Najveći trend u FMCG sektoru posljednjih godina je definitivno digitalizacija poslovanja na svim razinama. Mislim kako je retail na početku te priče te kako nas tek očekuju velike promjene.

Isto tako, posljednjih nekoliko godina se skratio životni ciklus proizvoda, što stvara dodatni pritisak na industriju da češće izbacuje sve inovativnije proizvode.

Je li izlazak austrijske Bille s domaćeg tržišta utjecao na Bipu, s obzirom na to da je riječ o maloprodajnim lancima istog koncerna?

Kao rezultat promjena dobili smo neovisnu i samostalnu tvrtku. Ranije smo se, u poslovanju, dijelom oslanjali na Billu te imali mogućnost koristiti njezine resurse, posebice kada je riječ o odjelima poput računovodstva, IT, logistike i drugih.

U protekle dvije godine, kao rezultat razdvajanja, uspostavili smo ove funkcije interno, što je rezultiralo stvaranjem novih 30-ak radnih mjesta.

Na kojim tržištima bilježite najbolje rezultate, odnosno koje zemlje su vam najvažnije, a na kojima tek želite učvrstiti svoj položaj?

Zadovoljni smo rezultatima u Hrvatskoj, kao što sam već istaknuo. Vjerujemo kako će se rast, potpomognut pozitivnim prognozama za hrvatsku ekonomiju, nastaviti i dalje u sljedećih pet godina.

Planiramo nastaviti s investicijama u razvoj prodajne mreže i povećanje broja poslovnica kako bismo povećali dostupnost.

Pogodnosti za kupce poput loyalty kartica danas su izuzetno bitni u retail sektoru. Koliko su oni konkretno u slučaju Bipe važni u zadržavanju postojećeg broja kupaca?

Prema mom iskustvu, sve ovisi o kupcu tj. pojedincu i njegovim potrebama te željama. Nekoga pokreće popust, a neko je lojalan nekom brandu jer ga motiviraju nagrade unutar programa nagrađivanja vjernosti.

Mislim kako je krajnje opasno za bilo koga u retailu, ako i kada, pokuša pojednostavljivati i banalizirati interakciju s kupcem. Jedini ispravan put je uzeti u obzir ‘big data’, koliko god to kompleksno bilo, kao bazu za poslovne odluke i strateško planiranje.

Imate li planova za daljnje širenje u Hrvatskoj u sljedećih pet godina; u koje naše gradove biste željeli dovesti Bipu?

Nemamo poseban fokus na neki grad i trenutno radimo na projektima otvaranja novih poslovnica od Slavonije do Dalmacije. Vjerujemo u nastavak pozitivnog razvoj hrvatskog tržišta i vidimo svoju priliku u dodatnom osnaživanju svoje pozicije na tržištu otvaranjem novih poslovnica. Sada već imamo više od 100 poslovnica diljem Hrvatske, a namjeravamo, u godinama koje dolaze, nastaviti s investiranjem u mrežu novih poslovnica, ali i u renoviranje postojećih prema novom konceptu.

Na kraju, je li Bipa aktivna u društveno odgovornom poslovanju i u kojim aktivnostima?

Imamo više od 600 zaposlenika a nove članove Bipa tima primamo gotovo na dnevnoj bazi. To nas čini jako sretnima jer se nadamo kako će i naše daljnje investicije malim dijelom doprinijeti pozitivnom razvoju hrvatske ekonomije.