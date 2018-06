Hrvatski nogometni savez i Specijalna bolnica “Sv. Katarina” potpisali ugovor o suradnji i partnerstvu

Foto: press

U Opatiji je potpisan Ugovor o suradnji i partnerstvu između Hrvatskog nogometnog saveza i Specijalne bolnice za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina.

Svečanosti potpisivanja Ugovora, kojim se potvrđuje višegodišnja uspješna suradnja navedenih institucija, nazočili su prof.dr.sc. Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina, doc.dr. Igor Borić, ravnatelj Specijalne bolnice Sveta Katarina, gđa Jadranka Primorac, predsjednica HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, te članica Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina i drugi. Svečanosti potpisivanja nazočili su i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, svi hrvatski nogometni reprezentativci i brojni gosti, a tom prilikom su razmijenjeni prigodni darovi te prvi put javno prezentirana nova skulptura bolnice Sv. Katarina.

Konferenciju je otvorio doc.dr.sc. Igor Borić, ravnatelj Specijalne bolnice “Sv. Katarina” istaknuo je da se svi vodeći hrvatski sportaši s povjerenjem liječe u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina, dok je izbornik Zlatko Dalić naglasio da je Specijalna bolnica Sv. Katarina prepoznata u svijetu kao vrhunska zdravstvena organizacija te da se cijeli njegov tim osjeća sigurnijim kad iza njih stoji jedna takva institucija”.

Prof.dr.sc. Dragan Primorac istaknuo je višegodišnju uspješnu suradnju između Hrvatskog nogometnog saveza i Specijalne bolnice “Sv. Katarina” te hrvatskim nogometnim reprezentativcima poželio puno sreće i uspjeha tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.

Bolnica „Sv. Katarina“ službena je bolnica Hrvatskog olimpijskog odbora i europski je centar izvrsnosti s najmodernijom dijagnostičkom, terapeutskom i rehabilitacijskom infrastrukturom. Bolnica je članica prestižne obitelji The Leading Hospitals of The World, nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci te Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Splitu. Bolnica je jedina europska zdravstvena institucija koja s američkom akreditacijom „Global Health Accreditation“, članica je "The Leading Hospitals of the World". International Certification Association (ICERTIAS) još 2015. godine je bolnicu, proglasio «Najboljom privatnom bolnicom u Republici Hrvatskoj», a bolnica je dobitnik statusa “Superbrands 2016” i “Superbrands 2017”. 2017. godine International Medical Travel Journal (IMTJ) , bolnicu Sv. Katarina je proglasio “Najboljom međunarodnom specijalnom bolnicom godine”, a sve sukladno ocjenama međunarodnih nezavisnih eksperata za medicinski turizam.

Stručnjaci bolnice Sv. Katarina primjenjuju sve dijagnostičke i terapeutske postupke koje poznaje moderna ortopedija i sportska medicina, a među prvima u Europi su započeli s aplikacijom mikrofragmentiranog masnog tkiva koje sadrže mezenhimalne matične stanice u svrhu regeneracije hrskavice. Osim toga predvodnici su postupaka artroskopske transplantacije meniska te liječenja većih i pojedinačnih defekata hrskavice sintetskim materijalima koji omogućuju migraciju stanica. U upravo objavljenom vodećem ortopedskom časopisu “Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Realated Surgery” posebno su naglašeni značajni uspjesi liječnika bolnice “Sv. Katarina” u liječenju oštećenja hrskavice i osteoartritisa korištenjem mikrofragmentiranog masnog tkiva koje sadrži mezenhimalne matične stanice čime je bolnica dobila svjetsku prepoznatljivost.