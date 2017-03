Hrvatski građani pri vrhu liste deportiranih iz Kanade

Foto: Thinkstock

Iako se Sjedinjene Države i Kanada smatraju posljednjim zapadnim bastionom otvorenosti prema pridošlicama, Kanada u posljednje vrijeme sve više zabranjuje ulazak onima koji su iz raznih razloga nedobrodošli te ih se deportira natrag u njihovu domovinu.

Prema najnovijim podacima kanadske pogranične službe, najviše deportiranih dolazi iz Mađarske, a za našim susjedima ne zaostajemo previše ni i mi, pa su tako u razdoblju od 2012. do 2016. iz Kanade deportirana čak 1.282 hrvatska državljanina.

Kako piše dnevnik The Globe and Mail iz Toronta, Kanada godišnje deportira tisuće ljudi, no podaci kanadske pogranične službe ne otkrivaju detalje zašto su pojedinci vraćeni u svoje domovine. U većini slučajeva, razlog je deportacije neispunjenje osnovnih uvjeta za ulazak u Kanadu, a samo 10 posto vraćeno je u domovinu zbog kriminala, što je drugi razlog po broju ukupnih ekstradicija u toj zemlji, prenosi tportal.

Prema podacima kanadskih pograničnih službi, na prvom su mjestu po broju deportiranih Mađari, točnije - mađarski Romi, pa je tako u razdoblju od 2012. do prošle godine iz te sjevernoameričke zemlje deportirano njih čak 6.942. U stopu ih slijede Meksikanci, njih 6.937, a na trećem su mjestu državljani Sjedinjenih Država koji ilegalno ulaze u Kanadu u potrazi za poslom ili u bijegu od policije.

