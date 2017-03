Hrvatska u Njemačkoj među najtraženijim destinacijama za odmor

Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

Hrvatska je, uz Grčku i Španjolsku, jedna od najtraženijih odmorišnih destinacija na njemačkom tržištu ove godine, čiji turisti puno ranije nego inače rezerviraju putovanja i odmore, kako bi bili sigurni da će dobiti mjesto tamo gdje žele putovati. Prve su to naznake s najveće svjetske turističke burze ITB, koja je u Berlinu po 51. put otvorila vrata te će do 12. ožujka predstaviti najnovije trendove turističke i industrije putovanja s više od 10 tisuća izlagača iz 184 zemlje, među kojima je i Hrvatska.



U prvim izjavama na ITB-u, predstavnici te burze i Federacije njemačke turističke industrije ističu Hrvatsku kao jednu od najtraženijih ove godine za putovanja Nijemaca. Tu je još i Grčka, koja je već sad destinacija godine za Nijemce, dok se među traženije u Europi uvrštavaju i Bugarska te Španjolska, Portugal i Italija. Lanjska dobra prodaja i potražnja nastavljaju se i za daleke destinacije - SAD, Kanadu, Meksiko, UAE, Maroko i Južnu Afriku.



S druge strane, vidljiv je i dalje pad potražnje za Turskom, za koju je buking krajem siječnja bio oko 60 posto manji nego lani. Ipak, na ITB-u ističu da će se njene obalne destinacije ipak dobro prodavati u 'last minute' ponudama, slično kao i u Tunisu, koji se teško uspijeva snažnije vratiti na njemačko tržište. No, zato to uspijeva Egiptu, za koji je potražnja i prodaja u zamahu ove godine, no ipak se ne očekuju 'spektakularni' rezultati.



"Nijemci najviše traže i biraju sigurne destinacije, a unatoč svim izazovima u svijetu, od (ne)sigurnosti do viznih režima, očekujemo rast putovanja ove godine jer želja za time ne slabi, nego je i veća nego lani", kazao je predsjednik te Federacije Michael Frenzel. Predsjednik najvećeg udruženja njemačkih turoperatora i prijevoznika DRV Norbert Fiebig kaže da je "sigurno samo da će Nijemci putovati više i da ranije rezerviraju ove godine, pa i SAD, mada se vidi blagi pad rezervacija te vrlo tražene destinacije, što za sada ne povezujemo s novim mjerama predsjednika SAD-a Trumpa, ali vidjet će se što će biti u idućim mjesecima".



Slično su istaknuli i predstavnici nekih od najvećih njemačkih i svjetskih turoperatora FTI i TUI. Potonji je izvijestio da mu prodaja za Grčku raste 30 posto, kao i da više nego lani prodaju Italiju i Hrvatsku. Takve trendove za Hrvatsku potvrdio je na ITB-u i direktor njemačkog predstavništva Hrvatske turističke zajednice (HTZ) u Frankfurtu Romeo Draghicchio, napominjući da Nijemci u prvim mjesecima ove godine pomalo iznenađuju ranim bukiranjem te da se već traži 'krevet više' u Hrvatskoj, ne samo za ovu nego i idućih par godina.



"Hrvatska je dobro pozicionirana u Njemačkoj, pri čemu svi turoperatori ističu bolji buking, a vjerujemo da će zbog brojnih novih avio linija Lufthanse i drugih

prijevoznika ove godine više doći Nijemaca i u individualnoj organizaciji", poručio je Draghichhio.



Slovenski ministar gospodarstva (zadužen i za turizam) Zdravko Počivalšek najavio novu turističku strategiju te zemlje pod sloganom Active. Healthy. Green, "koji najbolje ocrtava ono što želimo i najbolje nudimo u idućim godinama, a od toga će koristi imati cijelo slovensko gospodarstvo", kazao je Počivalšek na otvaranju.