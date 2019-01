Foto: Getty Images

Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić izjavio je da je Hrvatska među 'top 5' najpopularnijih destinacija na američkom tržištu na sajmu "New York Times Travel Show" na kojem je HTZ i ove godine, od 25. do 27. siječnja, organizirala predstavljanje hrvatske turističke ponude u New Yorku.

Na sajmu je sudjelovalo više od 560 izlagača, uključujući i 170 predstavnika nacionalnih turističkih organizacija iz cijelog svijeta te više od 30.000 potencijalnih putnika i predstavnika turističkog sektora, a predstavile su se turističke zajednice grada Zagreba te Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

"Na američkom tržištu Hrvatska je među top pet emerging destinacija što potvrđuje snažan rast turističkog prometa iz SAD-a u posljednjih nekoliko godina. Informacije koje smo dobili od naših partnera upućuju na još jednu odličnu turističku godinu. Određene projekcije govore o rastu prometa s tržišta SAD-a u ovoj godini po stopi od 15 do 20 posto“, izjavio je direktor Staničić Hrvatski štand nakon što je na sajmu u New Yorku obišao hrvatski štand.

Dodao je da je samo tijekom prošle godine s tržišta SAD-a ostvareno više od 580 tisuća dolazaka i 1.6 milijuna noćenja, što u odnosu na 2017. predstavlja rast od 22 posto u dolascima i 18 posto u noćenjima.

Prilikom posjeta New Yorku Staničić se susreo s predsjednikom Udruženja američkih turoperatora USTOA Terry Daleom te ostalim predstavnicima partnera i agencija kao što su Virtuoso, Signature Travel Network i dr. Sajam je posjetila i hrvatska konzulica u New Yorku Lidija Babić.

Hrvatska najtraženija - uz Island, Južnu Afriku, Japan i Italiju

Iz Hrvatske turističke zajednice istaknuli su kako u prilog rastu putovanja iz SAD-a prema Hrvatskoj ide i povoljna gospodarska situacija u SAD-u, prisutnost hrvatske ponude u katalozima svih ključnih turističkih subjekata, kao i generalna popularnost Hrvatske na američkom tržištu što potvrđuju i osvojene prestižne Travvy nagrade, ali i brojne medijske objave poput one u The New York Times Magazineu gdje je objavljena lista 52 mjesta koja se moraju posjetiti u 2019., a među kojima su navedeni Zadar i okolni otoci.

Pozitivnim trendovima će pridonijeti i najavljeni let American Airlines kompanije koji će prometovati od lipnja do listopada na relaciji Philadelphia – Dubrovnik, stoji u priopćenju.

"Rezultati istraživanja 'Affluent Traveler Collection (ATC)' pokazuju da se Hrvatska, uz Island, Južnu Afriku, Japan i Italiju nalazi na popisu najtraženijih destinacija u 2019. godini. Istraživanja među članovima USTOA-e pak pokazuju da se naša zemlja, uz Island, Kambodžu, Kolumbiju, Vijetnam, Portugal, Butan, Boliviju, Burmu i Etiopiju nalazi na popisu najbrže rastućih destinacija. Svoje mjesto Hrvatska ima i u ponudi Virtuosa, koji je za 2019. pripremio devet obaveznih iskustava, od kojeg se jedno odnosi na Hrvatsku koja se našla u odabranom društvu destinacija kao što su Novi Zeland, Španjolska, Maldivi i dr.", izjavila je direktorica predstavništva HTZ-a u New Yorku Ina Rodin.