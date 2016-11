Hrvatska među top 3 destinacije za obiteljski odmor na ruskom tržištu

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Rusko izdanje časopisa National Geographic Traveler uvrstilo je Hrvatsku u TOP 3 najboljih turističkih destinacija za obiteljski odmor, što je druga godina za redom da Hrvatska ulazi među tri najbolje destinacije u toj kategoriji, izvijestili su u utorak iz Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ).

Kako se navodi u priopćenju, riječ je o tradicionalnoj godišnjoj dodjeli nagrada "Top travel destinations" koju časopis National Geographic organizira već šest godina. Ovogodišnja dodjela održana je u Moskvi, a nagradu je u ime HTZ-a primio direktor njena predstavništva u Moskvi Rajko Ružička.

Nagrade se dodjeljuju na osnovi online glasovanja ruskih turista, a iz HTZ-a ističu kako je ovo već druga godina zaredom da Hrvatska ulazi među tri najbolje destinacije u kategoriji najboljih destinacija za obiteljski odmor - "Best Family Destination".

U priopćenju se prenosi i izjava direktora Glavnog ureda HTZ-a Ratomira Ivičića koji ističe važnost ove nagrade i ruskog tržišta općenito. "Rusko se tržište u posljednjih nekoliko godina nalazi u vrlo specifičnim okolnostima koje su znatno otežavale naše poslovanje na tom tržištu. Međutim, Hrvatska turistička zajednica nije odustala od ruskih turista, a sukladno našim najavama i očekivanjima, u ovoj smo godini zaustavili trend pada ruskih turista u hrvatskim destinacijama. Ova nagrada samo potvrđuje da možemo računati na ruske turiste, posebice na one kojima je motiv dolaska obiteljski odmor", poručio je Ivičić.

Uz nagradu za obiteljski turizam, National Geographic dodjeljuje nagrade i u nizu drugih kategorija, među ostalima i najbolju emisiju o turizmu na TV-u. U toj kategoriji (Best travel program on TV) nagradu je osvojila TV emisija "Poedem poedim" federalne ruske televizijske kuće NTV. Riječ je o emisiji s jednim od najvećih rejtinga gledanosti, a upravo je jedna od epizoda ove godine snimana u Hrvatskoj i to na lokacijama u Zagrebu i Istri, naglašavaju iz HTZ-a.

Podsjećaju kako ovo nije jedino priznanje hrvatskom turizmu u ovoj godini na ruskom tržištu. Naime, Udruženje nacionalnih turističkih ureda (ANTOR), čije Vijeće svake godine dodjeljuje nagrade u nekoliko kategorija, ove je godine nagradilo Predstavništvo HTZ-a u Moskvi u kategoriji najuspješnijih i najaktivnijih nacionalnih turističkih ureda.