Hrvatska i Danska jednake po broju ministarstava, ne i po broju službenih vozila: Imamo ih 200 puta više

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Novi Audi A6 trojici od petorice potpredsjednika Sabora - to je slika samo s jedne strane Markova trga dok s druge, iz Vlade koju čini 20 ministarstva broj službenih automobila prelazi 4000, piše RTL.

Točno ih je 4355. Istražili smo kako stoje druge slične zemlje Europske unije. Slovenija, primjerice, za štićene osobe na raspolaganju ima pet automobila, Danska za 20 ministarstava - 20 automobila.

Ugovor za audije je na 60 mjeseci, mjesečna rata iznosi malo više od 5500 kuna po automobilu.

"Ja sam zadnja osoba koja se može pitati za tako nešto, tako da ono što meni daju da me se vozi kao potpredsjednika Sabora, ja to uzimam. Imali smo takav auto prije godinu dana, onda je istekao leasing pa su nam dali privremene, sad su došli ovi", rekao je Furio Radin, potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade ima 15 službenih vozila za potrebe svih dužnosnika. Nitko iz Ureda predsjednika nema službeno vozilo samo za sebe, poručuju iz Vlade.

MUP više od 3500

I dok premijera voze automobili MUP-a, to isto Ministarstvo ima više od 3500 službenih vozila. Osobnih je 2535, kombi buseva 472, 452 su motocikla i 164 marice. I to su četiri najbrojnije vrste vozila. U rujnu prošle godine, hrvatski ministri pješačili su u Europskom tjednu mobilnosti.

"Uvijek sam bila biciklom i to znaju svi koji me poznaju, ali jednostavno količina obveza je tolika da običan dan počinje počinje prije osam, a završava vrlo kasno navečer, to je jedini razlog", istaknula je Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Automobili u Ministarstvu kulture stari su između 12 i 15 godina. Dužnosnici i službenici koriste 12 vozila, službenici konzervatorskih odjela 34.

RTL je poslao više od 50 upita ministarstvima i svim vladama Europske unije. Među prvima su odgovorili Danci. Zemlja s više od pet milijuna stanovnika i 20 ministarstava. Baš koliko ih ima i Hrvatska.

Danska po ministarstvu jedan, Švedska nijedan

Danski premijer je francuskog predsjednika dočekao na biciklu. Na RTL-ov upit stigao je odgovor: "Imamo 20 ministarstava i 20 automobila, dakle svako ministarstvo - jedan."

Na upit iz Švedske su odgovorili: "Nemamo nijedan službeni automobil. Za prijevoz ministara odgovorna je švedska sigurnosna služba."

Iz Njemačke su poručili da Federalno ministarstvo unutarnjih poslova ima 26 vozila, uključujući devet električnih i hibridnih. Slovenija ih za štićene osobe ima pet, za ostale vladine dužnosnike na raspolaganju je 15.

Ured predsjednika litavske Vlade unajmljuje tri BMW-a i jednu Toyotu Corollu. U Rumunjskoj, s gotovo pet puta više stanovnika od Hrvatske, Ured predsjednika, potpredsjednika i Glavno tajništvo Vlade koristi 17 automobila.

"Na zapadu neki dužnosnici putuju javnim prijevozom? Je, vole se oni poslikati tako. Neke od njih sam vidio u automobilima, ali su u novinama bili na romobilima ili pješke. I meni je nekad padalo napamet, ovako zbog sportskih aktivnosti, ali kad dođete na posao; morate se tuširati i tako dalje. Kako tko voli", naglasio je ministar financija Zdravko Marić.

Ministarstvo financija ima 331 automobil, i to uži dio Ministarstva 16, porezna uprava 111 - 36 u vlasništvu, ostali na leasing i Carinska uprava 204. Trećina je starija od 15 godina. Za inspekcijski nadzor, kontrole na terenu, službena putovanja - Ministarstvo poljoprivrede ima 73 službena automobila. Ministarstvo prometa ih ima ukupno 159; raspoređene od lučke kapetanije do inspekcije cestovnog prometa.

Cipar ima tri puta manje stanovnika od Hrvatske i 2100 službenih automobila. I to ne računajući vojsku, policiju, vatrogasce i ministarstvo obrane. RTL-u su na upit odgovorila sva naša ministarstva - njih 20. Kad se zbroje baš svi službeni automobili, bez kategorizacije, mahom su stariji od 10 godina i točno ih je 4355, ekskluzivno donosi RTL.