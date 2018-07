Hrvatska bolnica uvrštena na svjetsku mapu kvalitetnog zdravstvenog turizma

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Novo vrijedno priznanje danas je dobila Specijalna bolnica Sveta Katarina u Zaboku. Poznati magazin The Ekonomist uvrstio je Svetu Katarinu na popis svjetskih bolnica koje prednjače po zdravstvenom turizmu, prenosi Večernji list.

- U mali hrvatski grad Zabok svake godine dolaze tisuće pacijenata iz cijele Europe i Bliskog istoka koji traže zamjenu za kukove i koljena u bolnici Sveta Katarina, specijaliziranoj za ortopediju. Neki dolaze zbog tretmana koji ne mogu dobiti u svojim zemljama, a drugi zbog velikih lista čekanja. Hrvatska je jedno od poznatijih mjesta po zdravstvenom turizmu - piše The Ekonomist i podsjeća kako se primjerice promjene spola rade u Bangkoku, zubi popravljaju u Mađarskoj i Meksiku, a kosa transplantira u Turskoj.

The Ekonomist navodi kako je medicinski turizam još uvijek otežan zbog nedostatka informacija o kvaliteti u raznim svjetskim bolnicama. No to bi se moglo promijeniti zahvaljujući dvjema online tvrtkama iz Berlina - Qunomedical i Medigo. Obje pacijentima nude pretragu zdravstvenih tretmana u cijelom svijetu, uz jasne naznake o kvaliteti usluge, te cijenama, piše The Ekonomist.