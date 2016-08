Horvat: Do kraja godine očekujem stopu rasta od 3 posto

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tehnički ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat, osvrnuvši se u srijedu na rast BDP-a u drugom tromjesečju od 2,8 posto, ocijenio da bi do kraja godine, uz doprinos turističke sezone, stopa rasta mogla dosegnuti 3 posto

Odgovarajući na upit novinara nakon sjednice Vlade, Horvat je istaknuo da je proračun bio dimenzioniran na stopi rasta od 2 posto temeljem revitalizacije privatnog sektora i ustvrdio je da su u tome uspjeli.



'Ovaj rast je doprinos razvoju investicija i ulaganja u isključivo privatni sektor. Prema evidenciji Zavoda za mirovinsko osiguranje, gotovo je100 tisuća novozaposlenih i mislim da će do kraja godine, kada dobijemo doprinos od turističke sezone, rast biti negdje na razini od 3 posto', izjavio je Horvat.



Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u srijedu prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u proteklom kvartalu porastao 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



To je bolji podatak nego što se očekivalo. Osam makroekonomista, koji su sudjelovali u anketi Hine, procjenjivali su u prosjeku da je gospodarstvo poraslo za 2,3 posto na godišnjoj razini. Pritom su se njihove procjene rasta kretale u rasponu od 2,1 do 2,5 posto.