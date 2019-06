Hitno stiže 70 milijuna kuna za Zaželi plaće

Ministar rada i mirovinskog sustava ističe da nijedna žena neće ostati bez posla/Davor Puklavec/PIXSELL

Ministar rada Marko Pavić osigurao je dodatnih 70 milijuna kuna za plaće žena koje su zaposlene preko europskog projekta Zaželi te će pozvati sve udruge, nositelje projekta, na potpisivanje aneksa ugovora kako bi im se novac odmah isplatio.

Dodatna financijska injekcija dogovara se s Ministarstvom financija i za siromašnije lokalne jedinice. Posljednjih tjedana nekoliko udruga i lokalnih jedinica diglo se na noge jer su potrošile sva doznačena sredstva za zapošljavanje, a na nova, iz kojih bi isplaćivali plaće zaposlenih na projektu, čekaju mjesecima. Zaželi je financijski i društveno, najvrjedniji projekt koji se u Hrvatskoj financira iz Europskog socijalnog fonda.

Dosad je preko njega zaposleno oko 6200 žena starijih od 50 godina koje vode brigu o desecima tisuća staračkih domaćinstava u seoskim područjima i na otocima ili domaćinstvima kojima treba dodatna pomoć. Za plaće i ostale troškove osigurano je oko milijardu kuna, projekt bi trebao trajati do 2021., no transfer novca prema korisnicima ide sporije nego što se očekivalo. Ministar Pavić kaže da su nositelji projekta, 200 općina i gradova te 92 civilne udruge, dosad dobile 450 milijuna kuna. Korisnici su, međutim, doznačena sredstva odavno potrošili pa plaće novozaposlenih žena isplaćuju iz vlastitih proračuna.

"Još čekamo novac po Zahtjevu za nadoknadu sredstava koji smo im poslali 1. prosinca, a u njemu su troškovi za rujan, listopad i studeni. Posljednje su podmirili plaće za lanjski lipanj, srpanj i kolovoz. Od tada sami im isplaćujemo. Samo za plaće tim ženama izdvajamo 300.000 kuna mjesečno, neizdrživ nam je to trošak", kazao je Zlatko Pinjuh, načelnik Čeminca. "Nijedna žena neće izgubiti posao, niti je ugrožena realizacija projekta", uvjerava Pavić i pojašnjava da do zastoja u refundaciji sredstava nije došlo zbog nedostatka novca nego zbog procedure.

Zavod za zapošljavanje (HZZ) dobio je nalog da do kolovoza riješi sve zaostatke. Nakon što dobiju predujam za projekt, udruge i lokalne jedinice svaka tri mjeseca šalju HZZ-u zahtjev za nadoknadu. On se mora pregledati u 45 dana i nakon toga biti isplaćen u idućih 30. No, rokovi su probijeni i stoga što se projekt, zbog velikog interesa više nego udvostručio u odnosu na planove. U Ministarstvu kažu da je kašnjenje u isplati ugrozilo i iscrpilo desetak korisnika, udruga koje nemaju vlastitih sredstava i manjih lokalnih jedinica.

Predujam je potrošen brže od očekivanja i zbog povećanja minimalne plaće za 310 kuna, što će se, kažu u Ministarstvu, svima refundirati. Uz minimalnu plaću, zaposlenim ženama država osigurava i troškove prijevoza, kao i kupnju bicikla u do 1500 kuna te još 7000 kuna za edukaciju, a kućanstva o kojima brinu dobivaju 200 kuna mjesečno za higijenske potrepštine. Pomoćnik ravnatelja HZZ-a Marko Sever dao je, a ministar Pavić prihvatio ostavku zbog kašnjenja u obradi zahtjeva iz projekta. "Administracija ne smije ugrožavati ovako važne projekte", veli ministar. HZZ je dobio zadatak da hitno pripremi akcijski plan kako bi se riješili zaostali predmeti.