HAK uputio važno upozorenje svim sudionicima u prometu

Foto: Davor Javorović / Pixsell

U prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista pa su iz Hrvatskog autokluba (HAK) u petak upozorili vozače ostalih vozila da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze na tu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećaju da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u središnjoj Hrvatskoj, ima je i na dionici autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski.

Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa iz HAK-a vozače mole za strpljenje i upozoravaju da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

Posebne regulacije prometa u subotu, 29. rujna: 11 do 13,30 sati zbog održavanja manifestacije "Lošinjski polumaraton" bit će zatvoren dio državne ceste DC100 na relaciji: Kadin-Veloselska ulica-kružno raskrižje Veli Lošinj; od 10 do 14,30 sati zbog utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa na trasi: Ičići-Veprinac-Poklon-Vojak (Učka). Zbog prolaska cestom preko Učke promet će biti obustavljen od 10 do 11,30 sati. Za sav promet zatvoren je granični prijelaz Vitaljina.

Do završetka radova za sav promet, osim za pješake, zatvoren je granični prijelaz Dvor. Predviđeno trajanje radova je šest mjeseci. Moguće je koristiti granični prijelaz Hrvatska Kostajnica/Bosanska Kostajnica.

Do 30. rujna zbog građevinskog miniranja povremeno se zatvara cesta kod graničnog prijelaza Gornji Brgat - dva puta tjedno između 13 i 17 sati u trajanju po 20 minuta. Korisnike molimo za strpljenje, a zbog radova se na graničnom prijelazu Gornji Brgat (DC223) vozi jednim trakom, naizmjence, uz regulaciju semaforima.

Trajekti i katamarani plove redovito.

U subotu, 29. rujna trajekt na liniji Split - Vis isplovit će iz Splita u 19 umjesto u 18,30 sati.