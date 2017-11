HAK testirao autosjedalice: Ovo su najbolje

Foto: Thinkstock

Hrvatski autoklub objavio je rezultate drugog ovogodišnjeg testa dječjih autosjedalica. Testiranje koje tradicionalno provode HAK i njegovi partneri iz europskih autoklubova obuhvatilo je 19 dječjih autosjedalica. Rezultati su solidni: 14 sjedalica ocijenjeno je ocjenom dobar, 3 zadovoljavaju, a samo 2 nisu prošle naše testiranje i smatraju se lošima, priopčio je HAK.

Iz gomile auto sjedalica koje se mogu pronaći na tržištu, u testiranju su izdvojene one najbolje te se upozorava na prednosti i nedostatke svakog testiranog proizvoda. Testiranja su vrlo detaljna, sa standardnim kriterijima koji se posebno ocjenjuju. Naglasak je, naravno, na elementima sigurnosti, no ne zanemaruju se ni ostali kriteriji poput jednostavnosti korištenja, ergonomije ili kemijskog sastava od kojeg su izrađeni materijali. Unatoč preporukama HAK-a, bilo bi dobro da kupci prilikom izbora u trgovini na licu mjesta provjere odgovara li uopće autosjedalica njihovu automobilu, tj. može li se zbog svojih dimenzija u njega pravilno montirati kako bi sigurnost bila na najvišoj mogućoj razini.

Ovogodišnje jesensko testiranje imalo je 19 kandidata i može se izraziti zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. Iako ponovno nema sjedalice s maksimalnom ocjenom, najveći broj testiranih autosjedalica zaslužio je ocjenu dobar, što je pokazatelj kako proizvođači iz godine u godinu povećavaju razinu sigurnosti svojih proizvoda. Autosjedalice su i ovoga puta pripadale svim skupinama težine, od onih namijenjenih najmanjima iz grupe 0+, koje služe za djecu od rođenja pa do 13 kilograma težine, pa do sjedalica iz kombinirane grupe II/III od 15 do 36 kilograma. Osim toga, među kandidatima su se našle i "i-size" sjedalice, a bilo je i proizvoda s mogućnošću postavljanja u oba smjera, kako u smjeru vožnje, tako i u suprotnom smjeru, suprotnom od onoga u kojem se kreće automobil. Takve sjedalice okrenute u suprotnom smjeru u pravilu su i najsigurnije, no one se mogu koristiti samo od rođenja pa do otprilike četvrte godine starosti djeteta. Važno je pritom još jednom napomenuti kako djeca lakša od devet kilograma i mlađa od 15 mjeseci nikad ne bi trebala biti okrenuta u smjeru vožnje, jer zbog njihove krhke građe to može znatno povećati rizik od ozljeda. Ipak, proizvođači su se dosjetili kako doskočiti ovom problemu pa se na tržištu počinju nuditi i univerzalni proizvodi. Neke sjedalice, kao što su GB Vaya i-Size, Nuna Rebl Plus i-Size i Recaro Zero.1 Elite, nude mogućnost postavljanja u oba smjera, i u smjeru vožnje i u kontra smjeru, pa se ti proizvodi mogu koristiti od rođenja pa do otprilike djetetove četvrte godine.

Kad je riječ o najbolje ocijenjenoj autosjedalici, najbliže se maksimalnoj ocjeni na ovom testiranju približila autosjedalica Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size za djecu od 45 do 87 centimetara visine ili manje od 13 kilograma težine, odnosno otprilike godine i pol starosti. Riječ je o vrlo sigurnoj sjedalici s niskim rizikom od ozljeda pri frontalnom, odnosno vrlo niskim pri bočnom sudaru, koja se vrlo jednostavno postavlja na ISOFIX bazu koju će se nakon postavljanja moći ostaviti u vozilu. Jedina dva nedostatka kod ove sjedalice koju se smatra pobjednikom testiranja odnose se na teško skidanje presvlake te zauzimanje nešto više mjesta u automobilu, no to je nešto što pada u drugi plan nakon odličnih rezultata na području sigurnosti.

Razlike među 14 sjedalica s ocjenom dobar doista su minimalne i kupci neće pogriješiti izaberu li bilo koji od tih proizvoda. Ako se pak vode za svakim od pojedinih kriterija našeg testiranja, onda će im koristiti informacija o tome koja je sjedalica najbolja u pojedinom području. U području sigurnosti najkvalitetniji rezultat ostvarila je sjedalica koja je odnijela i ukupnu pobjedu, Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size. Kod jednostavnosti korištenja i ergonomije dominirale su Bébé Confort Rodi XP i Maxi-Cosi Rodi XP, obje iz kombinirane grupe II/III, dok su po pitanju korištenja štetnih sastojaka svi proizvođači otišli vrlo daleko, sveli ih na minimum pa ovdje ne treba nikoga posebno izdvajati.

Unatoč općenito više nego solidnim rezultatima i čak 14 dobrih ocjena, tri auto sjedalice (Concord Vario XT-5, Joie Bold, Chicco Oasys23 Fixplus Evo) našle su se u nižem razredu onih koje zadovoljavaju, a dvije (Jane Grand, Recaro Optia & Smart Click Base) ovog puta nisu prošle na testiranju, obje zbog nedostataka uočenih pri frontalnom sudaru u kojem je rizik od ozljeda vrlo visok. Prilikom testiranja sjedalice Jane Grand, Isofix je s jedne strane popustio, dok je kod sjedalice Recaro Optia & Smart Click Base neprolazna ocjena zarađena zbog pucanja spoja školjke sjedalice i Isofix baze. Jane je nakon lošeg rezultata ponudio provjeru već isporučenih autosjedalica uz dodatne informacije na internetskoj stranici proizvođača, dok je Recaro preporučio besplatnu zamjenu svojeg proizvoda.