Grad-magnet za investitore: 244 tvrtke, 82 obrtnika i 200 OPG-ova

Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Grad Prelog ovog je petka bio domaćin Poslovnog uzleta, edukativne manifestacije u organizaciji Poslovnog dnevnika, koja treću godinu za redom u prvi plan postavlja hrvatsko malo i srednje poduzetništvo. Sam Uzlet se održao u sklopu tradicionalnog Gospodarskog foruma Preloga. Mislav Šimatović, glavni urednik Poslovnog dnevnika, podsjetio je da se upravo male i srednje poduzetnike možemo nazvati pokretačkom snagom hrvatskoga gospodarstva. "Mali i srednji poduzetnici kapilarni su sustav svakog gospodarstva, ali i društva. O njihovoj važnosti dovoljno govore brojke prema kojima je 99 posto svih registriranih tvrtki u Hrvatskoj upravo iz segmenta malog i srednjeg poduzetništva.

Ovaj dio gospodarstva zapošljava 65 posto ukupne zaposlenosti te generira oko 50 posto bruto društvenog proizvoda", kazao je Šimatović. Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Preloga istaknuo je da je od 1980-ih Prelog magnet za investitore jer se sve radi da bi se izašlo u susret novim investicijama. "Trenutno na području grada djeluje 244 tvrtke, 82 obrtnika te 200-injak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Moram spomenuti da nam je najstariji obrt star 96 godina, radi se o stolarskom biznisu", kaže Kolarek. Dodaje da je Prelog postao brend kojeg su prepoznali investitori iz osam zemalja svijeta. Trenutno u Prelogu ima 229 nezaposlenih, a što je pad za 15 posto u odnosu na lani. No, Kolarek upozorava na problem da zapravo postoji veliki nedostatak stručne radne snage koju moraju uvoziti jer je većina nezaposlenih nezadovoljavajućih kvalifikacija i uglavnom nezaposlivo.

U narednom razdoblju u Prelogu očekuju snažan razvoj rekreativnog turizma te je već lani zabilježeno 8000 noćenja. Matija Posavec, župan Međimurske županije: Naši poduzetnici se ne guraju pod skute lokalnih ili centralnih vlasti i traže da im se nešto da, nego samo traže šansu da im se da imaju jednake šanse za uspjeh. Trebaju imati jednaku šansu na domaćem i inozemnom tržištu da budu konkurentni. Moraju imati jednaku šansu da imaju pristup EU fondovima kako bi bili konkurentni kao tvrtke iz Zagreba ili iz Poljske. Potrebno je raditi i na podizanju profitabilnosti industrija koje se ovdje razvijaju kako bi se povećale plaće koje su u Međimurju izrazito niske. Ana Mandac, pomoćnica ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta, kazala je da krilatica "Omogućimo dobrima da postanu još bolji" najbolje pokazuje situaciju u Međimurju.

Ministarstvo je početkom ove godine pokrenulo projekte za male i mikro poduzetnike kojima se omogućuju bespovratne potpore od 65 do 85 posto, ali je svjesna da je iz perspektive poduzetnika sve to sporo i inertno. Najavila je da se radi na ubrzanju čitavog procesa te očekuje da će to dovesti do veće apsorpcije EU novca.