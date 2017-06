Glasali protiv opoziva Ivice Todorića: Vuče li on još konce u koncernu?

Foto: Pixsell

"Predstavnik dioničara Agram grupacije, koja ima 25 posto dionica, danas su, nažalost, glasali protiv opoziva Ivice Todorića", kazao je Ramljak. Na novinarsko pitanje znači li to da Todorić i dalje vuče konce u Konzumu kazao je: 'Procijenite sami'.

"Ivica Todorić ostaje predsjednik Nadzornog odbora Konzuma", bio je jasan Ante Ramljak, izvanredni povjerenik za Agrokor, nakon Konzumove Glavne skupštine, koja je održana u ponedjeljak u 9 h, u prostorijama Konzumove akademije.

Ivan Crnjac i Hrvoje Kraljević su podnijeli ostavku (Ivica Sertić je to učinio još ranije), no Todorić to ne želi.

Time je trenutno onemogućeno postavljanje nove Uprave Konzuma, a predsjednik uprave Agrama nije htio komentirati svoje glasovanje.

Ramljak je dodao je da su Agram invest i grupacija Agram došli u posjed dionica temeljem famoznih repo ugovora.

"Mislim da je sve jasno, polako se stvari počinju razotkrivati tko je s kim", rekao je Ramljak.