Gase Agenciju za koju u Hrvatskoj nema zamjene

Foto: Boris Scitar / Pixsell

Vlada je u kolovozu donijela odluku o ukidanju ili spajanju s drugim institucijama za 54 agencije, zavoda, instituta..., i to s ciljem racionalizacije državne uprave.

A na toj listi našla se i Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) koja bi od 1. siječnja 2019. trebala biti pripojena Ministarstvu unutarnjih poslova, piše Večernji list.

No hrvatski proizvođači protueksplozijske zaštićene opreme (ex-uređaji) upozoravaju da će im to donijeti katastrofalne štete jer više neće moći u Hrvatskoj certificirati svoje proizvode. U tvrtki TEP Ex iz Zaboka procjenjuju da samo prvih pet najvećih tvrtki iz hrvatske industrije ex-opreme ima godišnju vrijednost proizvodnje veću od 500 milijuna kuna, zapošljavaju više od 400 radnika i svi su izvoznici.

U TEP Exu objašnjavaju da je direktivom EU jasno određeno da jedno državno tijelo, u hrvatskom slučaju MUP, ne može biti i tijelo koje ovlašćuje, što je MUP sada, i ovlašteno tijelo, što je sad Ex-Agencija.

To znači da će Ex-Agencija spajanjem s MUP-om prestati biti ovlašteno tijelo Europske komisije za ispitivanje i certifikaciju ex-uređaja. A radi se o uređajima koji se ugrađuju primjerice u petrokemijska i kemijska postrojenja koja za to trebaju imati posebne certifikate.

U TEP Exu navode da će nakon spajanja EX-Agencije s MUP-om hrvatski proizvođači ex-opreme morati u inozemstvu certificirati svoje proizvode, što će im znatno poskupiti i usporiti postupak ispitivanja i certifikacije te će biti izloženi konkurentskim pritiscima. Mladen Marijan, direktor TEP Exa, objašnjava da primjerice ispitivanje i certifikacija LED svjetiljke koja se ugrađuje u prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom sada njegovu tvrtku stoji oko 160.000 kuna, a u slučaju da to moraju obaviti negdje u inozemstvu ti bi se troškovi udvostručili.