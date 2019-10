Foto: Davorin Višnjić / Pixsell

Radovi na donjem dijelu Sljemenske žičare u zamahu su, izgrađena je konstrukcija zgrade sa polazišne točke.

U kolovozu su iz Grada izvjestili kako sve ide po planu te kako će nova sljemenska žičara biti dovršena do Dana grada sljedeće godine, to jest do 31. svibnja.

Ono što se sad već, a prošlo je nešto više od pola godine od početka radova, svakako nazire jest trasa buduće žičare.