FOTO/VIDEO: Ovo su najvažniji detalji sa središnjeg predizbornog skupa Kolinde Grabar-Kitarović

Predsjednička kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović poručila je u četvrtak sa središnjeg predizbornog skupa u zagrebačkoj Ciboni da mirne savjesti traži od birača povjerenje za drugi predsjednički mandat jer je u proteklih pet godina Hrvatska izvučena iz apatije i sivila, s ojačanim položajem u svijetu.

"Izvukli smo Hrvatsku iz apatije i sivila. Hrvatska više nije na koljenima, Hrvatska je uspravna! Za Hrvatsku se ponovno u svijetu zna po uspjesima! Ponosna sam što sam imala priliku pomoći Hrvatskoj izaći iz recesije, ponosna sam što sam ojačala položaj Hrvatske u svijetu", rekla je predsjednica u obraćanju okupljenim simpatizerima iz cijele Hrvatske u prepunoj Ciboni.

Uz zahvalu svima koji su je podržali na izborima prije pet godina, Grabar-Kitarović naglasila je da je to bio početak promjena nabolje u Hrvatskoj, a sada treba taj trend "nastaviti još krupnijim koracima".

"Poznam Hrvatsku i Hrvatska pozna mene, Hrvatska zna što sam radila za naše zajedničko dobro! A ukoliko još nije - Hrvatska je imala prilike kroz ovu kampanju podsjetiti se i dodatno upoznati neke druge kandidate. Jeste li možda gledali sučeljavanje neki dan? I što kažete? Trema ili neznanje? Ili nemar? Nebriga! Stojim pred vama mirna i spremna da me se usporedi sa svakim tko je nakon predsjednika Franje Tuđmana bio hrvatski predsjednik. Neka se stavi na jednu stranu mojih pet godina i petnaest godina prije mene i bit će svakome jasno što je veće i bolje i zašto mirne savjesti tražim od vas povjerenje za drugi mandat", dodala je.

Jednako tako znam, navela je obraćajući se simpatizerima, vi znate kako sam živjela s Hrvatskom od prvog dana, nisam pobjegla kada me Hrvatska najviše trebala i vratila sam se u Hrvatsku kada me je najviše trebala.

Grabar-Kitarović istaknula je da je prije pet godina, kada je pobijedila, zatekla pasivnu, zapuštenu, pesimističnu Hrvatsku. "Tadašnji premijer govorio je o Hrvatskoj kao o 'slučajnoj državi', a Hrvate je nazvao 'nevjerojatnim paradoksom' za posjeta Njemačkoj 2012. i nazvao nas nacijom koja se jedva drži zajedno. A mi smo itekako bili zajedno pod vodstvom našeg prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, i danas smo zajedno i bit ćemo zajedno", rekla je referirajući se time na riječi sadašnjeg joj protukandidata Zorana Milanovića.

Hrvatska je danas doista bolja; zajedništvo nema alternativu

Grabar-Kitarović ističe da je Hrvatska danas doista bolja, gospodarstvo je "prodisalo", rastu plaće , smanjen je dug opće države, raste kreditni rejting i BDP, jačaju se vojska i policija, hrvatski branitelji imaju dostojanstvo koje zaslužuju, provodi se decentralizacija kao podloga uravnoteženog regionalnog razvoja.

Dodaje tome i borbu da se pronađu svi nestali, rješavanje pitanja blokiranih, uključivanje mladih u svijet društvene odgovornosti, sve bolje iskorištavanje EU fondova, a demografsko pitanje mora biti društveni prioritet.

"I napokon se ponašamo kao ravnopravna članica EU, a cijela EU uskoro dolazi k nama u prvoj polovici 2020. Možda još nismo dovoljno svjesni kakav je to korak za Hrvatsku i za hrvatski narod! To je ono za što smo se borili - da budemo slobodni, neovisni, svoji na svome, da ravnopravno sjedimo za stolom europskih nacija", istaknula je.

Naglasila je i i da je Hrvatsku izvukla iz tzv. regiona i učvrstila u srednjoj Europi i na Mediteranu kroz Inicijativu triju mora, poručivši – "Tu nam je mjesto".

Poručila je da je nužno osnažiti "obiteljsku Hrvatsku", a politika mora služiti životu i obitelji, jer samo to jamči razvoj i budućnost.

"Ne smijemo dopustiti nikakve podjele. Čuli ste prošlih dana kako neki koji se pozivaju na Tuđmana zazivaju podjele. Ali zar bi predsjednik Tuđman dijelio članove svoje stranke na veće ili manje tuđmanovce, zar bi dijelio Hrvate na veće ili manje domoljube kako bi pobijedio na izborima? Nije i nikad ne bi!", rekla je.

Zajedništvo hrvatskoga naroda i svih naših građana nema alternative i od toga nikada neću odustati, poručila je.

Dodala je i da ne nudi obećanja niti jadikuje da nema dovoljno ovlasti. "Ne treba više ovlasti onome tko ima uza se svoj narod. A vi znate da se nisam skrivala od naroda", rekla je uz pljesak okupljenih.

Poručila je i da će i dalje čvrsto zastupati Hrvatsku, a na ruganje da se 'gura u prve redove', odgovorila je da je Hrvat "uvijek bio i mora biti u prvim redovima". "I ja ću uvijek biti u prvim redovima u vaše ime".

Govoreći o svome programu posebno je naglasila nužnost aktivnijeg rješavanja demografskog pitanja.

"Država i banke moraju se dogovoriti za što povoljnije uvjete kreditiranja uz proporcionalno progresivno smanjenje rate kredita prema broju rođene djece. Jer to je ulaganje u budućnost. Djeca su blagodat, radost i budućnost društva, a ne opterećenje. Svi to moramo shvatiti: i država i banke i trgovci i tvrtke, vlast i oporba - svi, od prvog do posljednjeg građanina", dodala je Grabar-Kitarović.

Biračima je ponudila optimizam umjesto jadikovki i zajedništvo umjesto podjela, povezivanje umjesto razdvajanja, program umjesto doskočica i poskočica, rad umjesto nerada.

"Možete voljeti ili ne voljeti mene, možemo voljeti ili ne voljeti HDZ, ali ne možemo ne voljeti Hrvatsku. Izaći na izbore znači voljeti Hrvatsku! A vi znate kome ćete dati glas! Bila sam vaša predsjednica i ostajem vaša predsjednica. Jer nam je naša Hrvatska iznad svega!", poručila je Grabar-Kitarović i pozvala birače u nedjelju na izbore.