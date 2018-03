FOTO: Uniline predstavio novu zgradu na 5 etaža i povšine preko 2500 m2

Foto: press

''Granice su tu da se pomiču. I mi smo to pokazali do sada, pokazat ćemo to i ubuduće,'' izjavio je pred okupljenim gostima i poslovnim partnerima Boris Žgomba, suvlasnik i predsjednik Uprave Unilinea prilikom otvorenja novog poslovnog sjedišta u Puli. Riječ je o novom funkcionalom radnom prostoru ukupne površine 2530 m2 na 5 etaža i uredima po principu open space-a i prostranim parkiralištem.

Objedinjene upravljačke i poslovne funkcije

Raspolaže i s 5 konferencijskih dvorana i posebnim prostorom za opuštanje zaposlenika. Ovdje su sada po prvi put objedinjeni i integrirani svi odjeli i službe što pospješuje, ubrzava, ali i racionalizira sadašnje kompanijsko poslovanje.

Cjelokupna priprema, izgradnja i opremanje novog Unilineovog poslovnog sjedišta trajali su manje od godine i pol, a sama izgradnja nešto više od osam mjeseci.

Uniline posluje u Hrvatskoj i zemljama regije, ali i na dalekim azijskim tržištima, poput Šangaja u Kini i Seula u Južnoj Koreji, dok usluge kompanije koristi 380 tisuća gostiju godišnje.

Inače, Uniline, vodeći hrvatski turoperator i po ukupnom godišnjem prihodu sedma po veličini kompanija u hrvatskom turističkom sektoru, danas zapošljava više od 200 zaposlenika prosječne dobi 28,5 godina.

Nova razvojna dimenzija

''Prevalili smo zaista dugi put – od 1996. godine i dvije kancelarije u pulskom hotelu Rivijera do ovog današnjeg modernog i sofisticiranog poslovnog zdanja i pri tom dosta toga naučili i primijenili '', naglasio je Žgomba, nastavivši,'' Ono što smo prvo naučili jest da moramo stalno i trajno osluškivati potrebe gostiju i sukladno tome osmišljavati i isporučivati svoje turističke proizvode. Stoga otvaranje novog sjedišta simbolično označava i naš ulazak u novu razvojnu dimenziju što podrazumijeva da smo se odlučili za novu kompanijsku viziju, misiju i brend ideju.

Sve proizlazi iz novog okruženja u kojem moderne kompanije 21. stoljeća mogu uspješno poslovati samo ako imaju vlastiti sadržaj, a to znači atraktivne, inspirativne i posebne turističke doživljaje. Stoga se pozicioniramo kao vodeća content turistička kompanija u osmišljavanju i ponudi inovativnih doživljaja jugoistočne Europe. Pri tom ih u sklopu nove misije želimo kreirati zajedno s našim klijentima i poslovnim partnerima u održivom okruženju. Iz toga je prozašla i nova brend ideja: Emotions We Share!

Ukratko, naš fokus je na modernim gostima 21.stoljeća, koji traže empatičan, emotivan i dinamičan odnos i pristup te doživljaje u vidu vjerodostojnih priča.''