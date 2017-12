FOTO: U Zagrebu se u sljedeće dvije godine otvaraju Canopy i Garden Inn by Hilton

FOTO: Press

Zagreb tako u Centru Branimir sredinom sljedeće godine dobiva Canopy by Hilton, nakon Reykjavika drugi u Europi, dok se u Radničkoj u sklopu novog poslovnog kompleksa otvara Hilton Garden Inn u drugoj polovici 2019. godine. U opremanje oba hotela koji će imati službenu kategorizaciju od 4* tvrtka ulaže 10 milijuna eura, potvrdila je Josipa Jutt Ferlan, direktorica društva Zagreb City Hotels i Cluster General Manager za sva tri Hiltonova hotela u Zagrebu.

Canopy by Hilton je upscale lifestyle brend, visoke razine dizajna kojeg odlikuje fuzija međunarodnih standarda i lokalnih obilježja. Usmjeren je na zahtjevnije tržište, pozicioniran odmah nakon luksuznih brendova Waldorf Astoria i Conrad. Zagreb će biti drugi grad u Europi u kojem će poslovati Canopy by Hilton, odmah nakon Reykjavika, a prije Londona, Pariza i Madrida.

Hotel Hilton Garden Inn je fokus servis brend i tržišno je orijentiran na širu populaciju gostiju. U sklopu hotela u Zagrebu planira se na zadnjoj 8. etaži otvorenje kongresno-banketnog centra sa 5 dvorana, od kojih najveća ima kapacitet za prihvat 400 posjetitelja, s terasom i pogledom na Gornji grad. Zagreb će time dobiti novu najsuvremenije opremljenu kongresnu dvoranu s ugrađenim kabinama za simultano prevođenje, ali i novo atraktivno mjesto za organizaciju vjenačanja i ostalih banketnih događanja, ističu u tvrtki.

„Obzirom da su tri spomenuta hotela: DoubleTree by Hilton, Canopy by Hilton i Hilton Garden Inn, fokusirani na tri različite tržišne niše, ukupan kapacitet od oko 460 soba bit će vrlo kvalitetno tržišno diverzificiran. I Canopy i Garden Inn, kao što je to svojevremeno bio i Doubletree, vrlo su inovativni po svom konceptu, tržišno izvrsno prihvaćeni pa su samim time i uspješni u poslovanju. Sigurno je da će svojim ulaskom na naše tržište oplemeniti hotelijerstvo ne samo Zagreba, već i Hrvatske,“ istaknula je Josipa Jutt Ferlan.

Canopy se otvara u objektu iz kojeg s krajem godine izlazi Hotel Arcotel, a tvrtka Zagreb City Hotels u vlasništvu Hrvoja Pezića prostor unajmljuje od Supernove, novog vlasnika Centra Branimir, o čemu je nedavno pisao Poslovnio dnevnik. Investitor u novi kompleks na Radničkoj u kojem će biti Garden Inn također je Pezićeva tvrtka Nekretnine istok. U kompleks u Radničkoj, čiju trećinu čini hotel, Pezić ulaže 45 milijuna eura.

Projektiranje oba hotela Hilton je povjerio studiju Franić Šekoranja, koji su ujedno postali akreditirani Hiltonovi projektanti, što im omogućuje projektiranje Hiltonovih hotela u cijelom svijetu.