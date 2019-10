FOTO/VIDEO: U Hrvatskoj otvoreno mjesto gdje možete besplatno popraviti svoje kućanske uređaje

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Neispravni mali kućanski uređaji, razbijeni i oštećeni namještaj, odjeća (od koje se ne možete rastati a ima potencijal) pa čak i igračke - sve će se to u buduće moći popraviti ili prepraviti u Riperaju - radionici za popravak starih predmeta; koja je inače prvo takvo mjesto u Hrvatskoj, piše Novi list.

Riperaj je jučer otvoren za javnost, a riječ je o projektu KD-a Čistoća i Grada Rijeke koji ima nekoliko ciljeva - popravkom smanjiti količine otpada, razvijati i širiti znanje u određenim strukama (električari, krojači) ali i promicati socijalnu koheziju u lokalnoj zajednici povezivanjem različitih ljudi.

Radionica se nalazi u Ulici Ivana Zajca 20/b, njezino radno vrijeme bit će radnim danom od 9 do 13 sati odnosno 17 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati.

Građane će u prostoru čekati domari Tomislav i Zdravko, koji će ih savjetima »voditi« u popravljanju predmeta, a na usluzi će im biti bogata paleta alata i razne opreme (inače donacija Boscha).

I što je sve jako, jako važno - sve to će biti besplatno.