FOTO: Superjahta ruskog tajkuna duga 92,5 metara na servisu u Trogiru

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uobičajeno je da tijekom ljetne sezone hrvatskim Jadranom plove brojne megajahte znanih i neznanih vlasnika, no ipak je malo neuobičajeno kad se takva grdosija pojavi početkom svibnja. Takva situacija je upravo ovih dana kad se pred Trogirom pojavila 92,5 metara duga superjahta Royal Romance koja je u vlasništvu ruskog tajkuna Viktora Medvedčuka. No, vlasnik ovog puta nije na njoj jer jahta nije došla krstariti hrvatskim arhipelagom nego je došla na servis u trogirsko servisno brodogradilište SCT koje je u vlasništvu poduzetnika Danka Končara. Zanimljivo je da je prije nekoliko godina u istom brodogradilištu bila i rezidencijalna jahta Ruske Federacije Čajka (hrv. Galeb) koja je sa svojih 55 metara dužine i 35 milijuna dolara vrijednosti, upola manja i višestruko jeftinija od Royal Romancea.

3000 KS ima svaki od dva dizelska motora Royal Romancea

Radi se praktički o novom brodu koji je u nizozemskom brodogradilištu Feadship izgrađen 2015. godine, a ovo joj je prvi servis koji, prema izvorima u SCT-u, neće biti preobiman. Iako je konkretna cijena servisa poslovna tajna, jasno je da se i pri minimalnom zahvatu na ovakvoj megajahti radi o iznosima od kojih se prosječnom čovjeku zavrti u glavi. Kako pojašnjava Alen Kajmović, direktor SCT-a, ovaj projekt s Royal Romanceom im je važan kao referenca za buduće veće poslove.

"Danas se većina superjahti servisira u brodogradilištima u Francuskoj, Španjolskoj i Njemačkoj i sasvim je jasno da će zbog prestiža i dalje jedan dio vlasnika željeti svoje brodove servisirati u tim zemljama, no ovaj projekt nam je važan da jasno pokažemo kako i u Hrvatskoj, a posebno u Trogiru postoji know how, resursi, ali i povjerenje vlasnika da se obave ovako složeni poslovi. Ponosni smo i na svoj 600-tonski travel lift, jedini takav na Jadranu, koji nam omogućuje nam da uz 2 plutajuća doka pomoću kojih možemo raditi na superjahtama dužine i do 150 metara, imamo opciju izvlačenja brodova do 55 m na suhi dok", ističe Kajmović.

190 tisuća litara goriva zapremnina je spremnika

Dodaje da je uz kvalitetu usluge u SCT-u i cijena ta koja sve jasnije određuje smjer u kojem će se uputiti pogledi kada govorimo o budućim servisima i remontima posebice u odnosu na gore spomenute zemlje. No, iako je i cijena igrala svoju ulogu u izboru Trogira za servisnu destinaciju, u slučaju Royal Romancea je ipak presudnija uloga bila kapetana te superjahte Splićanina Valdija Bubice Šarića koji iz prve ruke poznaje kvalitetu hrvatskih brodogradilišta te im se zato uvijek i vraća.

Sama superjahta je vrijedna oko 220 milijuna dolara, a može primiti 14 gostiju u 7 luksuznih kabina. Da bi brod bio funkcionalan potrebna je posada od 22 člana, a koji su smješteni u 10 kabina. Brod pokreću dva dizelska motora od po 3000 konjskih snaga.