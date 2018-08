FOTO: Spar u dva grada otvorio dvije nove trgovine u koje je uloženo preko 33 milijuna kuna

Foto: press

SPAR je u Karlovcu i Velikoj Gorici otvorio svoje dvije potpuno preuređene i suvremeno opremljene trgovine. Supermarket u Karlovcu ima više od 1100 četvornih metara i 45 zaposlenih, a u Velikoj Gorici radi 36 djelatnika na gotovo 1200 četvornih metara. Oba supermarketa imaju ugrađen ekološki prihvatljiv sustav grijanja i klimatizacije zahvaljujući kojima se značajno štedi energija.

„U SPAR u Karlovcu i Velikoj Gorici uloženo je 33,5 milijuna kuna. Prilikom preuređenja vodili smo se najnovijim SPAR-ovim standardima te novitetima u ekologiji i energetskoj učinkovitosti. Želja nam je našim kupcima pružiti što bolje iskustvo kupovine zbog čega smo prodajna mjesta učinili i vizualno atraktivnima“, izjavio je Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska.

U oba supermarketa čak 75% energije potrebne za grijanje dobiva se kroz korištenje otpadne energije putem modernog sustava rashladne tehnike. Implementirani sustavi imaju iznimno pozitivan utjecaj na okoliš jer smanjuju emisiju ugljičnog dioksida koja nastaje grijanjem.

Novouređena prodajna mjesta izgledom su još više dobila na atraktivnosti i odraz su visokih standarda SPAR-a, a osim potpunog unutarnjeg uređenja promijenjene su vanjske fasade te zamijenjene nadstrešnice.

SPAR u Karlovcu kupcima će biti otvoren od 7 do 21 sat od ponedjeljka do nedjelje, dok će u Velikoj Gorici od ponedjeljka do subote raditi od 7 do 21 sat te u nedjelju od 8 do 20 sati.