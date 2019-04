FOTO: Kineski i hrvatski premijer pritiskom gumba pokrenuli postavljanje najvećeg pilota Pelješkog mosta

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i kineski premijer Li Keqiang obišli su gradilišta Pelješkog mosta, koji gradi kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation.

Također, zajedno su pritisnuli gumb i postavili najveći pilot Pelješkog mosta 128-metarski pilot, najduži na mostu.

- Riječ je o projektu koji za Hrvatsku ima strateško značenje jer će povezivati jug Hrvatske s ostatkom zemlje. Njegov značaj u prometnom i turističkom pogledu, znači nesmetan promet do krajnjega juga - naglasio je premijer Plenković.

Kinesko gradilište iznimno je uredno, a motivacijske parole napisane su dvojezično, na hrvatskom i kineskom, kao i sve obavijesti.

- Smatram da je most projekt mira i sigurnosti koji će spajat dva dijela Hrvatske zbog što će olakšati promet, izjavio je kineski premijer Li Keqiang.

Inače, Pelješki most vrijedan 2,08 milijardi kuna od čega je 85 % financirano sredstvima EU. Most će biti dug 2,4 km, visok 55 metara. Imati će 4 trake. Rok izgradnje je 36 mjeseci, odnosno do 2021.