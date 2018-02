FOTO: Država prodaje 33 stana na atraktivnim lokacijama u Zagrebu, poznate i minimalne cijene

FOTO: PD

Ministarstvo državne imovine na prodaju nudi 33 stana u središtu Zagreba. Mahom je riječ o vrlo atraktivnim lokacijama u srcu grada, no i nekretninama koje su, kako se navodi i u opisu stanova, trošnim i vrlo loše održavanim prostorima s vlagom, nerijetko i bez sanitarnog čvora i grijanja. Ponude će se prikupljati do 23. ožujka, a sve nekretnine bit će otvorene za razgledavanje od 6. do 16. ožujka. Adrese i opisi stanova, te fotografije objavljene su na stranicama Ministarstva državne imovine.

Najvrjedniji u ponudi stan je u Dežmanovoj, čijih se 102 četvorna metra nudi za minimalno 1,27 milijuna kuna, te stan u Vlaškoj 126 od 93 kvadrata za koje se traži 1,10 milijuna kuna, te u Mihanovićevoj 16, za koji je istaknuta početna cijena od 1,06 milijuna kuna. Najmanji su stanovi u ulici Fra Filipa Grabovca 6, njih tri veličine 16 četvornih metara, a nude se po cijeni od 70-ak tisuća kuna. U ponudi su još stanovi u Ilici, Maksimirskoj, Novoj Vesi, Gundulićevoj, Kušlanovoj, Livadićevoj, Mihanovićevoj, Petrinjskoj, Petrovoj, Tuškanovoj, Babonićevoj, Demetrovoj, Heinzelovoj, Dežmanovoj,...