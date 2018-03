FlixBus kreće i u biznis s vlakovima

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pet godina nakon što je FlixBus krenuo sa svojim inovativnim konceptom kontinentalnog autobusnog prijevoza, koji je dosad bio viđen u zrakoplovstvu, tvrtka kreće i u osvajanje željezničkog prijevoza.

Naime, kako ističu iz ove, bazično Njemačke, tvrtke, krajem ožujka kreće FlixTrain. Prve destinacije koje će povezivati su Hamburg, Düsseldorf i Köln.

Do kraja godine FlixTrainom će se povezati ukupno 28 destinacija diljem Njemačke. Iz hrvatske ispostave FlixBusa CEE, koja je odgovorna za središnju i jugoistočnu Europu, pojašnjavaju da će FlixTrain zasad biti prisutan samo u Njemačkoj.

No, očekuje se njegovo širenje i na ostatak Europe. Zasad još nema konkretnih planova za Hrvatsku jer, iako nam je liberalizirano tržište teretnog, cargo prijevoza, po pitanju putničkog prometa smo zatvoreni najmanje do kraja 2019., a država ima pravo zadržati monopol HŽ putničkog prijevoza sve do 2029. godine.

Koliko liberalizacija i dolazak, uglavnom inozemne, konkurencije može biti "poguban" za tradicionalnog nacionalnog prijevoznika, pokazuju i podaci da je HŽ Cargo u 2016. držao 85 posto cargo prometa na hrvatskim željeznicama, a lani svega 60 posto.

Zasad će FlixBusovi putnici iz Hrvatske jedino moći koristiti kombinaciju autobusnog i željezničkog Flix prijevoza ako putuju u neku njemačku destinaciju pa će dio puta prijeći autobusom, a dio, ako požele, vlakom.