Evo što će Marićeva porezna reforma donijeti građanima

Foto: Dino Stanin / Pixsell

Porezna reforma koju je ministar financija Zdravko Marić poslao u proceduru donijet će rasterećenje od ukupno 2,7 milijardi kuna. Baza joj je smanjenje PDV-a na dio namirnica, rasterećenje plaća stručnjaka, ukidanje doprinosa za ozljedu na radu i zapošljavanje, ali i povećanje zdravstvenog doprinosa kao i smanjenje poreza na promet nekretninama.



872 kune ostaju obitelji



Najveću uštedu građanima, ali i efekt kojeg bi trebali osjetiti u novčanicima, donijet će smanjenje stope PDV-a na voće i povrće, svježu ribu i meso te pelene, jaja i živu stoku s 25 na samo 13 posto. To će proračun stajati 1,4 milijarde kuna. Ranije je Vlada smanjila PDV na električnu energiju i odvoz smeća pa je nižom stopom s novim izmjenama obuhvatila gotovo 75 posto troškova jedne prosječne obitelji. Marić je izračunao da bi nivo rasterećenje kroz dio namirnica trebalo donijeti oko 872 kune ušteda prosječnoj obitelji. Ipak, to će ovisiti o tome hoće li trgovci sniziti cijene jer ova razlika u ovom trenutku ostaje njima.



Plaće neće biti znatno rasterećene. Naime, ukida se doprinos za zapošljavanje i onaj za ozljedu na radu, ali raste zdravstveni doprinos. Vlada je izračunala da se ukupno opterećenje na plaću smanjuje sa 17,2 posto na 16,5 posto, što je ipak smanjenje koje proračun ostavlja bez 950 milijuna kuna. Ipak poslodavci tvrde da je rasterećenje za milijun zaposlenika privatnog sektora samo 500 milijuna kuna. Zdravstvo kojem doprinos raste s 15 na 16,5 posto najviše će profitirati jer će dobiti dodatnih 1,35 milijardi kuna.



Pitanje racionalizacije i dalje se ne otvara. Vlada ide i na ruke stručnjacima – od liječnika do inženjera – rastezanjem poreznog razreda za primjenu stope od 24 posto pa će ubuduće samo oni s osnovicom većom od 30.000 kuna plaćati stopu od 36 posto. To će mnogim stručnjacima osjetno osloboditi dio za potrošnju.



Veća je promjena i smanjenje poreza na promet nekretninama s četiri na tri posto. To je već drugo smanjenje u Marićevu mandatu, ali valja napomenuti i da je već pri prvom smanjenju ukinuta mogućnost oslobođenja od plaćanja tog poreza. Interesantno je i da će poreznom reformom biti riješen problem studenata i njihovih roditelja. Ubuduće će sve stipendije bez obzira na visinu biti oslobođene, odnosno studenti koji ih primaju moći će biti uzdržavani članovi obitelji i njihovi će roditelji moći koristiti olakšice pri porezu na dohodak.



HUP je poručio da su izmjene tako male i neučinkovite da neće riješiti pitanje troška poslovanja gospodarstva. Poslodavci od Vlade, među ostalim, traže i da se isplata 13. plaće oslobodi oporezivanja, kao i da se kao trošak priznaju topli obrok i prijevoz. U Ministarstvu financija kažu da se taj problem može riješiti pravilnicima, odnosno podzakonskim aktima, te da postoji mogućnost da se prijedlozi uvaže.



Ukinuti namete



Poslodavci isto tako pozivaju ministra gospodarstva Darka Horvata da aktivira ukidanje parafiskalnih nameta od milijardu i pol kuna za početak godine jer su mjere već spremne.



Novost za poduzetnike, naročito one najmanje, jest i da će porezni obveznici ući u sustav PDV-a čim tijekom godine ispune uvjete za ulazak, odnosno ostvare 300 tisuća kuna prihoda, a ne početkom iduće kalendarske godine. Poduzetnici će imati i mogućnost odbitka 50 posto pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.



Naime, Vlada je za tu mjeru tražila i dobila suglasnost Europske komisije, koja pak nije prihvatila Vladin prijedlog da ograniči odbitak na vrijednost automobila od 400 tisuća kuna pa olakšica vrijedi bez limita.