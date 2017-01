Evo koliko novca mjesečno uštede Hrvati koji žive uz granicu s BiH

Foto: Shutterstock

Hrvati koji žive uz granicu s BiH nerijetko kupovinu obavljaju upravo u susjednoj državi. Razlog je jednostavan - niže cijene. Mnogo je toga jeftinije, počevši od goriva. Vinkovčanin Mirko Martinović dva puta na mjesec dolazi u kupovinu u Orašje, piše Dnevnik.hr

"Ne znam sve artikle, ali 50 do 70 artikala pamtim, pa to i znam cijenu, to i kupujem." Voće, sokovi, mliječni proizvodi, začini, pivo. Puna košara. A ostane nešto i u novčaniku. "Dolazak ovdje košta me 100-150 kuna. Znači, dva puta mjesečno, to je 300-tinjak kuna. Nije puno, ali raduje čovjeka", kaže on.

Jedan od razloga nižih cijena je niži PDV. U BIH on iznosi 17%, dok je u Hrvatskoj 25%. Uz to - hrvatski državljani imaju pravo i na povrat PDV-a.

