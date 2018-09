Dvije kradljivice čekale da turisti krenu na kupanje pa im krale novac iz ruksaka

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Šibenska policija uhitila je dvije 43-godišnjakinje osumnjičene za niz krađa u nacionalnom parku Krka na štetu stranih državljana, piše Večernji list.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičene između 1. i 5. rujna na prostoru Nacionalnog parka Krka počinile ukupno 18 kaznenih djela „džeparenja", a sve na štetu stranih državljana i to njemačkih, američkih, mađarskih, japanskih, poljskih, britanskih švicarskih, austrijskih čeških i talijanskih državljana. One su koristile ili same izazivale gužvu ili su krađe vršili iz ostavljenih ruksaka oštećenih za vrijeme njihova kupanja. Krim istragom je utvrđeno da su unajmile apartman na području Zadra u koji su se iz Zagreba dovezle osobnim automobilom unajmljenim u Rent a car poslovnici na području Zagreba.

Tijekom kriminalističkog istraživanja u unajmljenom apartmanu je pronađen veći dio otuđenih predmeta, i to tri mobilna telefona, jedan tablet i veću količinu novca u domaćoj i različitim stranim valutama. Riječ je o 7148 eura, 44 000 jena, 2780 kineskih juana, 373 američka dolara, 350 australskih dolara, 440 hongkongških dolara, 13 600 čeških kruna, 4 253 kune i dr. valuta u manjem iznosu ukupnog iznosa, otprilike, 10 000 eura.

Osim toga na području samog Nacionalnog parka Krka, je pronađen i veći broj otuđenih i kasnije odbačenih ili sakrivenih novčanika. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičene su uz kaznenu prijavu predane pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave - istakli su iz šibenske policije.