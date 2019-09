5G dolazi u jedan grad u Hrvatskoj

Foto: Getty Images

Prvi 5G grad umjesto Osijeka izvjesnije je da će biti Dubrovnik, tri mobilna operatera mogu očekivati da će im država prepoloviti naknade za radiofrekvencije (RF) kako bi krenuli jače ulagati u 5G, a Hrvatska bi do kraja godine mogla dobiti strateški dokument od digitalizaciji gospodarstva. Najave su to koje su se mogle čuti na konferenciji 5G dan što ju je u ponedjeljak u Zagrebu organizirao Hakom. Tonko Obuljen, predsjednik vijeća Hakoma kaže da se regulator u posljednje vrijeme dosta bavio radiofrekvencijskim naknadama. Operateri ih smatraju previsokima i kao jednu od glavnih prepreka ulaganju u 5G mreže. Obuljen je dodao da su dosad dodijelili dozvole za multiplekse u DVB-T2 standardu te da Hakom računa da će druga digitalna dividenda biti na raspolaganju negdje koncem 2020. ili početkom 2021. Ujedno je potvrdio da regulator razmatra mogućnost da predloži upola manje naknade uz uvjet da operateri to smanjenje iskoriste za investicije.

“Uskoro ćemo izaći s javnom raspravom na kojoj od svih želimo čuti kako bi s frekvencijama trebali postupati, a povratne informacije očekujemo od operatora i ostalih dionika na tržištu”, kaže Obuljen. Dodaje da je želja Hrvatske da postane jedna od naprednijih europskih zemalja po razvoju 5G tehnologije. Davor Majetić, generalni direktor HUP-a naglasio je da bi iz perspektive industrije bilo bolje da se naknade smanje za 75%. Ministar gospodarstva Darko Horvat naglasio je da je 5G važan za industriju, ali da se ne smije dogoditi stihijski. Nužno je, kaže, imati jasnu procjenu isplativosti investicija, za operatere i na razini građana, uprave te posebno gospodarstva za koje ističe da se mora digitalizirati i da mu u tome 5G može značajno pomoći.

“Do kraja godine radimo na strateškom dokumentu Digitalizacija gospodarstva, dok druga ministarstva rade dokumente digitalizacije lokalne uprave i 2020. može biti dobar početak”, zaključuje Horvat.