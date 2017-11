Donedavno unosan biznis danas je na rubu propasti, sve je više onih koji odustaju

Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

A mnogi su - spominje se brojka od 2000 proizvođača smilja - upravo rukovođeni pričom o brzoj zaradi krenuli u taj posao. Često posuđujući novac ili uz kredite, zakupljivali su zemlju i podizali plantaže, a sve sa nadom da će se uloženo vrlo brzo vratiti i još dobro zaraditi.



Računica je bila - uloženo će se vratiti i zaraditi već u prvom sedmogodišnjem turnusu, što je prosječni vijek trajanja biljke. Međutim, već nakon nekoliko godina, poslije početne euforije, pojavili su se i prvi problemi.



Prvo su to bile primjedbe otkupljivača na kakvoću ulja, a zna se kako cijenu ulja određuje kvaliteta, da bi ovogodišnje otkupne cijene smilja, unijele nemir među proizvođače, pa se mnogima od njih neće isplatiti uloženi trud i novac. Jer se cijena ubranog smilja u otkupu srozala s nekadašnjih pet do sedam KM po kilogramu na jedva 1,30 KM, piše Slobodna Dalmacija.

Dinko Dujmović, predsjednik Grupacije proizvođača i prerađivača smilja, izjavio je kako su destilerije eteričnih ulja otkupile i preradile ponuđene količine na tržištu te da je dio eteričnog ulja od smilja već otpremljen na inozemno tržište.

I on napominje kako se treba posvetiti pozornost boljoj kvaliteti proizvedenog ulja i to na način pravovremene berbe biljke i pravilnim postupkom destiliranja.



- To će možda rezultirati manjim količinama dobivenog eteričnog ulja, ali to podrazumijeva i bolju cijenu na tržištu tako da jedno drugo kompenzira - drži Dujmović.



Slaže se kako proizvođači svježe mase ne mogu biti zadovoljni ponuđenim otkupnim cijenama u protekloj berbi, jer da je takvo trenutno stanje na tržištu.