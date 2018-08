Dogovorena strateška suradnja između NOA-e i Coosea Grupe

Foto: press

Prilikom svečanog otvorenja Industrijskog parka Coosea Intelligent Terminal u kineskom gradu Yibin potpisan je sporazum o strateškoj suradnji između Noa-e i Coosea.

Intelligent Terminal je novoizgrađeni Industrijski park u sklopu Coosea Grupe u pokrajini Sichuan. Coosea Group Co. Ltd vodeći je proizvođač matičnih ploča i drugih komponenata za pametne uređaje. Surađuje s više od 30 različitih zemalja te je strateški partner tvrtke MediaTek Inc. i Samsung Electronics.

Coosea Intelligent Terminal je moderna telekomunikacijska i istraživačka zona ukupne površine od 211 hektara s kompleksima površine 160.000 metra kvadratnih. Ukupna ulaganja u ovaj projekt iznose više od 126 mil. EUR.

Otvoreno je više od 5.000 radnih mjesta s brojnim ekspertnim timovima čime su osigurana prilagođena softverska i hardverska rješenja ovisno o potrebama klijenta.

Na svečanom otvorenju koje je održano u srpnju ove godine prisustvovao je ministar pokrajine Sichuan, Liu ZhongBo i Chairman Chen KaiFeng. Prilikom službenog susreta i nakon potpisivanja sporazuma o suradnji vlasnik i direktor Hangara 18, Mario Kralj poklonio je ministru pokrajine i chairmanu službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije.

NOA proizvodi su sada među top 5 brendova na svijetu prema kvaliteti i dostupnosti komponenti koje se ugrađuju u pametne uređaje.

Najavljeno je i otvaranje Instituta Yibin u Lingang razvojnoj zoni koji će se sastojati od opsežne istraživačke i proizvodne baze. U Institutu će biti smješten istraživačkim tim od 300 eksperata i centar za testiranje od 200 zaposlenih.

NOA i Coosea zajednički će sudjelovati na razvoju najnovijih tehnologija koje će implementirati u NOA televizore, pametne telefone i tablete te Noaline gadgete s AI funkcijom.