Djelatnici jedne tvrtke ovu će godinu dugo pamtiti: Isplaćena im je božićnica od 7500 kuna

Foto: Željko Hladika / Pixsell

Djelatnici tvrtke EcoCortec ovu će godinu sigurno dugo pamtiti. Isplaćena im je, naime, božićnica u iznosu od 7500 kuna. Iznos je to koji je, zasigurno, daleko premašio božićnice isplaćene u ostalim baranjskim (i šire) tvrtkama, piše Glas Slavonije.



- Pričalo se o isplati božićnice, ali da će biti isplaćeno 7500 kuna, nisam ni sanjao - istaknuo je jedan od radnika EcoCorteca nakon prigodne svečanosti u tvornici. Vlasnik EcoCorteca, Boris Mikšić, nije mogao doći na proslavu pa je radnicima uputio pismo u kojemu stoji kako mu je drago što je u mogućnosti darovati božićnicu do maksimalno dopuštenog iznosa koji je odobrila Vlada RH.



- To je simboličan znak zahvalnosti za vaš naporan rad i izvrsne rezultate - istaknuo je Mikšić podsjetivši kako je ovo dvanaesta godina otkako je EcoCortec započeo s radom u Belom Manastiru, dokazavši isplativost ulaganja u Baranju.