Deset godina bez izlaza: Kupila zemljište za milijun eura, ostala i bez njega i bez novca

U pozadini ovog ročišta krije se nevjerojatna priča o raspolaganju državnom i gradskom imovinom, apsurdnom trošenju proračunskog novca i tjeranju stranih investitora koje traje već deset godina, piše Ana Vučetić Škrbić za Zadarski.hr.

A počelo je u studenom 2009. godine, kad je Grad Pag na javnom natječaju prodavao teren površine 19.166 četvornih metara uz samu obalu u Košljunu, u građevinskoj zoni. Zemljište je za milijun eura kupila tvrtka "Raj" d.o.o. iz Zadra, koju su zajednički osnovali Hrvatica Rajka Stošić, modna kreatorica koja je 40 godina živjela u Italiji, i njezin talijanski partner iz Modene. Svoju životnu ušteđevinu željeli su uložiti u gradnju hotelskoga kompleksa na otoku Pagu, a ukupna vrijednost planirane investicije bila je oko osam milijuna eura.

U zemljišniku i u katastru Grad Pag bio je vlasnik terena 1/1, a ugovor su 24. studenog 2009. godine sklopili s tadašnjim, a i sadašnjim gradonačelnikom Antom Fabijanićem Njekulinom.

Taman kad su se novi vlasnici uredno uknjižili i odlučili krenuti u čišćenje terena, u Košljunu se iznenada pojavljuje šumarija iz Senja koja tvrdi da je to zemljište njihovo i da ga Grad Pag uopće nije smio prodati. Ubrzo nakon toga Republika Hrvatska tuži Grad Pag, na Trgovačkom sudu u Zadru dobiva parnicu te se upisuje kao vlasnik terena. Na kraju priče, Grad Pag gubi nekretninu koja zapravo nije ni bila njegova i za koju je dobio milijun eura, a talijanski investitori automatski se izvlašćuju iako su uredno platili Gradu, plus dodatnih 64 tisuća eura poreza državi. Nakon toga, trebale su proći četiri duge godine da ta odluka postane pravomoćna i da investitori, koji su ostali bez zemljišta i bez novca, mogu tražiti povrat uloženih sredstava.

I tada počinje pakao koji traje do danas i u kojemu dvoje investitora, zatočenih u apsurdnom pravosudnom labirintu, ne može doći do pravde ni naplatiti svoj dug, koji se s kamatama u međuvremenu popeo na 16,6 milijuna kuna, iako imaju sve pravomoćne sudske presude na svojoj strani.

Tužbu za povrat svojeg novca protiv Grada Paga pokrenuli su 2014. godine, a četiri godine nakon toga, 20. ožujka 2018. godine, konačno stiže i pravomoćna odluka Visokog trgovačkog suda prema kojoj im jedinica lokalne samouprave, Grad Pag, mora isplatiti ukupno 16,6 milijuna kuna, od čega je 7,4 milijuna glavnica, dok kamate iznose čak 9,2 milijuna kuna.

Na Fini je u lipnju prošle godine pokrenut postupak ovrhe.

Međutim, u 60 dana, koliko je vrijeme za žalbu, Grad Pag tražio je da se ovrha ograniči na manji iznos zbog "nužnih obaveza jedinice lokalne samouprave". Mjesec dana kasnije, sutkinja Općinskog suda u Zadru Dubravka Novaković donosi rješenje prema kojemu će taj iznos biti 40 tisuća kuna mjesečno.

– To je manje od mjesečnog iznosa za kamatu koja iznosi 55 tisuća kuna! Sasvim je jasno da ovim tempom nikad ne bismo došli do svojeg novca, pa smo se žalili – govori Rajka, koja je nakon šest mjeseci čekanja, pregledavajući e-spis, slučajno vidjela kako sutkinja žalbu uopće nije poslala na viši sud. Tek nakon predstavke predsjednici Općinskog suda u Zadru, žalba je poslana Županijskom sudu u Splitu, koji brzo reagira i ukida odluku sutkinje Novaković. U međuvremenu, dok ta odluka nije donesena, gospođi Stošić je mjesečno isplaćivano 40 tisuća kuna. Međutim, prošlog mjeseca uplate su prestale stizati.

– Preko Fine smo uspjeli dobiti dopis kojim ih ta ista sutkinja poziva da ne provode ovrhe na račun Grada Paga dok se ne donese nova odluka. To nije nikakvo pravno rješenje, nikakva odluka na koju bismo mi, da je ovo normalno pravosuđe, imali mogućnost žalbe! To je njezin poziv bez ikakve pravne osnove, koji čak nije poslala mojem odvjetniku, nego samo Fini. Dakle, mi smo sada u pat-poziciji jer je sutkinja na bolovanju, a Fina provodi odluku na koju se mi ne možemo žaliti ili bilo što poduzeti jer ona nema pravne osnove. Molim vas, objasnite mi kako je to moguće, ovo je finalni udarac koji nas je doveo do ruba – ogorčena je Stošić, koja tvrdi da je njihov slučaj najbolji primjer što se radi ulagačima.

Inače, ročište s početka priče u četvrtak neće biti održano jer je Grad Pag preko svojih opunomoćenika prvo tražio odgodu, a kada to nisu dobili, jučer su tražili izuzeće sutkinje na Općinskom sudu u Pagu koja vodi ovaj predmet.

Paški gradonačelnik Ante Fabijanić tvrdi da je cijeli slučaj trenutno u procesu nagodbe i kako o detaljima te nagodbe ne može razgovarati za novine.

– U trenutku kad je Grad Pag prodao zemljište, naše je vlasništvo bilo čisto i uredno. Oni su se knjižili na Općinskom sudu, nije ih Grad Pag knjižio, nego sud, a to što se u međuvremenu promijenio Zakon o šumskom gospodarstvu... nije ovo jedini slučaj u Hrvatskoj. Mi ne bježimo od svoje odgovornosti, ne želimo ovo gurati pod tepih i trenutno smo u postupku nagodbe kako bi se problem riješio na obostrano zadovoljstvo – kazao je Fabijanić za Zadarski.hr.

Na pitanje zašto do nagodbe nije došlo ranije i zašto Grad Pag nije pristao na dogovor dok je dug bio puno manji, kazao nam je kako to nije točno, kao i da nije točno da su nekretnine u vlasništvu Grada zbog ovog slučaja pod ovrhom.