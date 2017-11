'Crni petak' stiže u Hrvatsku: Za sutra su najavljene velike rasprodaje, no je li to baš tako?

Foto: Thinkstock

Crni petak ili Black Friday Hrvati su kopirali iz američke prakse, ali nije sve isto. Dobro je da još uvijek izostaju ogromne gužve u dućanima pa se roba na popustu može birati u relativnom miru. No, druga je razlika manje dobra za domaće potrošače. Mnogi trgovci se, naime, prave da nisu shvatili smisao Crnog petka, a to su doista osjetni popusti na proizvode. Tako je nemali broj dućana umjesto popusta od 50 do 80 posto odlučio Crni petak iskoristiti kako bi reklamirao smiješno male popuste od 20 posto. Mnogi su isto tako odlučili sniziti cijene tek na dio svog asortimana.

Kada se bolje analizira situacija, jasno je vidljivo da taj četvrti petak u studenom neće donijeti većini kupaca priliku da kupe ono što žele po iznimno niskim cijenama, već da je riječ tek o jednom danu relativno prosječnih popusta. Stoga je najbolji savjet kupiti samo ono što ste ionako namjeravali ili vam treba i ne dati se zavesti oglašavanjem 'povoljne prilike' i velikog popusta koji to, kad se bolje razmisli, zapravo i nije.