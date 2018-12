Čak šest dječjih autosjedalica dobilo negativnu ocjenu zbog - štetnih sastojaka

Foto: Getty Images

Šest dječjih autosjedalica dobilo je negativnu ocjenu, a nijedna maksimalnu - sažetak je rezultata drugog godišnjeg testiranja dječjih auto sjedalica koje su proveli Hrvatski autoklub i njegovi partneri iz europskih autoklubova.

U testu, čiji su rezultati objavljeni jučer, sudjelovale su 24 autosjedalice prilagođene različitim dječjim uzrastima i stupnjevima razvoja. Analizirali su se sigurnost, jednostavnost/praktičnost, ergonomija i sadržaj štetnih sastojaka, no velikog pobjednika koji bi dobio maksimalnu ocjenu vrlo dobar nije bilo. Zato je čak 15 autosjedalica zaslužilo ocjenu dobar, njih tri su zadovoljavajuće (Chicco Around U i-Size, Nania I-Max SP Isofix i Osann I-Max SP Isofix Ferrari) a čak šest ih je loše (Foppapedretti Uniko i-Size, Graco Turn2Reach, Jané Koos i-Size, Jané Koos i-Size + iPlatform, Nachfolger Hy5 TT i Osann Fox). Također, ni jedna sjedalica u ovom testiranju nije ocijenjena terminom ‘jedva dovoljan’.



Kako ističu u HAK-u, zanimljivo je da je svih šest autosjedalica dobilo najnižu ocjenu isključivo zbog pronađenih štetnih sastojaka, pri čemu je sjedalica Foppapedretti Uniko i-Size bila tragična i na području sigurnosti, gdje je zabilježila daleko najlošiji rezultat od svih konkurenata. Radi se o proizvodnu namijenjenom (novorođenoj) djeci visine od 40 do 95 centimetara.



Da u njihovim presvlakama nije pronađen naftalin, Jané Koos i-Size i Jané Koos i-Size + iPlatform bi bile svrstane među najkvalitetnije autosjedice u ovom testiranju. Međutim, prisustvo spomenutog sastojka koji se smatra potencijalno kancerogenim za ljudsku vrstu automatski ih je bacilo na začelje kolone. Naftalin je pronađen i u presvlaci Nachfolgera Hy5 TT, čime su tako poništene mnoge pozitivne karakteristike, jer se radi o jedinoj sjedalici na napuhavanje koja ispuhana teži samo 5,1 kilogram, relativno ju je lako transportirati te je na područjima sigurnosti i jednostavnost/praktičnost sasvim zadovoljavajuća.



Iako je čak 15 autosjedalica zaslužilo ocjenu dobar, po prosjeku su se na vrhu izdvojila tri Britax Römer proizvoda, te Joie i-Level i Cybex Solution S-Fix. Iza njih slijedi još jedan Britax Römer (Dualfix M i-Size), pa bi se sportskim terminom moglo reći da je ova britansko-njemačka tvrtka moralni pobjednik testiranja, navodi HAK. Tri spomenuta elitna Britax Römerova modela (Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Base, Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Flex Base i Swingfix M i-Size) ujedno su pobrala i daleko najbolje ocjene na testu sigurnosti, kojima je uz bok ravnopravno stala sjedalica Jané Koos i-Size. Budući da je ovaj španjolski proizvod, prilagođen tek rođenoj djeci visine od 40 do 83 centimetra, vrlo kvalitetno odradio i sigurnosno-upotrebne komponente testiranja, tim više im može biti žao što je u presvlaci pronađen naftalin, koji ih je automatizmom gurnuo na margine ukupnog redoslijeda.



U kategoriji jednostavnosti korištenja, pak, imamo maksimalno suverenog laureata. Autosjedalica Joie i-Level uspjela je zabilježiti najbolje rezultate u apsolutno svim potkategorijama (rizik od pogrešne upotrebe, namještanje pojasa, montaža sjedalice, prilagodba sjedalice, razumljivost uputstava i upozorenja te čišćenje i završna obrada), zbog čega joj na području praktičnosti nema premca. Reklo bi se da s njom ne možete pogriješiti, naravno, ako vam treba sigurna nosiljka za tek rođenu djecu maksimalne visine 85 cm i težine 13 kg.

Dijametralno suprotnu situaciju pronalazimo analizirajući ergonomiju sjedalica, gdje se također ističe jedan proizvod, ali u negativnom smislu. Ovdje su, od ukupno 24 testirane autosjedalice, čak 23 zabilježile ocjenu dobar, dok je Graco Turn2Reach samo zadovoljavajuća, jer nimalo ne blista u potkategorijama, kao što su pozicija oslonca za noge, potreban prostor u automobilu te prostor za dijete i pogled djeteta.



U HAK-u savjetuju da se prije kupnje sjedalice svakako informirate o modelima koji vas interesiraju (na internetu ili, po mogućnosti, u direktnom kontaktu s vlasnikom vama zanimljivog proizvoda koji već ima neka iskustva) te osobno posjetite trgovinu. Neposredan uvid u autosjedalicu je puno zahvalniji od kupnje ‘na slijepo’, u web-shopu, pogotovo ako ćete povesti i dijete kojemu je novi proizvod namijenjen. Kad izaberete i kupite autosjedalicu, tad se dobro upoznajte s njezinim mogućnostima kroz tehnička uputstva i upozorenja, jer pogrešna montaža može dovesti do iznimno opasnih situacija…