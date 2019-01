Budite spremni: Za kupnju novog automobila i do 80.000 kuna poticaja, natječaj već u prvom kvartalu ove godine

FOTO:GettyImages

Iz Fonda za zaštitu okoliša lani su natječaj najavili dva dana prije objave, a sva su sredstva rezervirana samo nekoliko sati nakon objave. Stoga, ako razmišljate o kupnji električnog automobila, raspitajte se o njemu, razgledajte ga u salonu, obavite probnu vožnju ako je dostupna, zatražite ponudu i budite spremni.

Poziv na natječaj za građane, kao i za tvrtke, očekuje se već u prvom tromjesečju 2019., piše Večernji list. Kako je najavio direktor Fonda Dubravko Ponoš, ukupan iznos bit će po pojedinom pozivu nešto veći u odnosu na prošlu godinu. Kaže kako će u ovoj godini sufinanciranje biti dostupno i za postavljanje električnih punionica, koje su iznimno važan element cjelovitog razvoja održivog prometa.

Budući da se za osobni auto na struju može dobiti 80.000 kuna poticaja (ili najviše 40% vrijednosti), to je dovoljno za 150 automobila. Ali, ne moraju sva vozila koja dobiju poticaj biti automobili, jer se nude subvencije i za električne skutere, motocikale i četverocikle - do 20.000 kuna. Električni bicikli subvencioniraju se s do 5000 kuna, a ‘plug-in’ hibridi (do 50 g/km CO2) s do 40.000 kuna. Očekivano, lani je najviše, 10,5 milijuna kuna, podijeljeno za kupnju 133 električna i jednog plug-in električnog automobila, a građani su povukli i subvencije od 935 tisuća kuna za 24 električna bicikla i 520.000 kuna za 56 električnih motocikala. Najtraženiji su bili Renault Zoe i Twizy, VW e-Golf i e- up! te Smart ForTwo electric drive.