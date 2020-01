'Learning by doing' - plan je osposobiti 50 mladih, mjesta još ima, oni koji već 'treniraju' kažu da im je drago što uče radeći rukama i odmah vide što su postigli

Mladi između 15 i 25 godina u tzv. skupini NEET (eng. Not in Education, Employment or Training - nisu u procesu obrazovanja ni usavršavanja i nezaposleni su) dobili su priliku usvojiti nova znanja, "ispeći" zanat i povećati si zapošljivost.

Ovo "pečenje" dogodit će im se gotovo doslovno, jer je ...