Bivša uprava i Hypo oštetili državu za 42,5 mil. kuna?

Zahtjev da se sudskim putem zakaže skupština dioničara Peveca koji je podnio najveći dioničar tvrtka Maloprodajna ulaganja nakon što ga je odbila nova Uprave, pokušaj je da se na silu proguraju vlastiti interesi, tvrdi predsjednik Uprave Peveca Jurica Lovrinčević.

Većina dioničara o tome ne razmišlja, kaže on te tvrdi da pravi motiv isplata zadržane dobiti - ukupno 36 mil. kuna, od čega bi Želimir Kordič dobio oko 17,5%, što je u suprotnosti s odlukom dioničara da se sve uloži u tvrtku. "Nastavili smo proces uvrštenja dionica na službeno tržište Zagrebačke burze, no ne ide glatko jer nisu vjerodostojni podaci o poslovanju za 2016. koje smo naslijedili.

To potvrđuju dva sudska vještačenja koja smo upravo dobili. Ekskluzivno vam mogu reći kako oni tvrde da je država oštećena za 33 mil. kuna po osnovi PDV-a i za 9,5 mil. kuna poreza na promet nekretnina", kaže on. Slučaj je vezan za razlučna prava: po stečajnom planu Peveca banke su morale preuzeti nekretnine i u kratkom roku platiti PDV Pevecu, a on državi. Sve su to učinile osim Hypo banke (centri u Osijeku i Slavonskom Brodu), kaže on i dodaje: "Znalo se za porezne promjene i čekali su 3 godine kako po novim propisima ne bi morali platiti porez, čime je država oštećena ukupno 42,5 mil. kuna plus kamate od 2012."

O problemu je izvijestila Porezna u studenom, kad su sve morali dati na vještačenje, a po vještacima je Hypo dobro prošla, a država ima štetu. "Još moramo dobiti i završni račun za 2016. Radi se pritisak na Upravu zbog verificiranja nezakonitosti iz prošlosti, no sve ćemo ispitati i iznijeti dioničarima na redovnoj skupštini u lipnju kako bi se upoznali s razmjerima štete, zbog koje podnosimo kaznene prijave DORH-u", zaključuje novi šef Uprave Peveca.