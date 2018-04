Veliko preuzimanje: Focus Invest kupio Trgovački centar Zg, vlasnika najveće šoping 'meke'

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Velika transakcija na tržištu maloprodaje ovih je dana glavno obilježje tržište nekretnina: realizirana je u travnju kroz sklapanje kupoprodajnog ugovora i dolazi kao recentna potvrda tvrdnje da na prilično zasićenom tržištu retail biznisa u Hrvatskoj, koje se smatra limitirajućim faktorom za nove centre, ipak ima mjesta i za akvizicije postojećih zbog očekivanog prinosa investitora, što uključuje i međuvlasnička preslagivanja.

Tako je najveći trgovački centar u Hrvatskoj s 226.000 m2, prostorno treći u Europi - Westgate Shopping City (WG), zapetljan pod zadnje i u svom poslovnom modelu koji nije polučio ciljani efekt, dobio novu vlasničku strukturu.

Preuzimatelj je Focus Invest, austrijska investicijska grupa i dosadašnji najveći pojedinačni suvlasnik ovog trgovačkog centra, jer je po zasad nepoznatoj cijeni otkupila poslovne udjele od grupe Plus City u Trgovačkom centru Zagreb, tvrtki koja je vlasnik Westgatea. Vlasnik je već imenovao i novu upravu i, što je kod toga najzanimljivije, promjene u upravljačkoj strukturi su kao po receptu “vratite dite materi”.

Kormilo ispred vlasnika preuzima naš priznati arhitekt Otto Barić, koji je započeo razvoj centra te je tada i dao svoj arhitektonski doprinos, iako nije bio i službeni projektant.

Barić je upravo postao novi direktor tvrtke Trgovački centar Zagreb, vlasnika navedenog šoping centra te još ostaje da se to provede i kroz upis imenovanja u sudskom registru. Prema našim informacijama Bariću mandat predsjednika uprave počinje teći početkom svibnja.

Tu nikako nije kraj zanimljivostima nove M&A transakcije, jer pored Barića čiji je portfolio impresivan, kako zbog građevina u dalekom i po investicijama nadmoćnom bogatom Kataru, tako i u Hrvatskoj, u WG se s upravljačkom palicom doslovno ponovo vraća u projekt, s ciljem njegova unaprjeđenja, također poznati developer Denis Čupić.

S Čupićem su na počecima rada ovog centra i bila otvorena vrata potrošačima. Kasnije je projekt napustio, dok je u međuvremenu nastavio stjecati veliko iskustvo u djelatnosti trgovačkih centra, slijedom čega je i aktualni predsjednik HUP Udruge developera.

Tako renomirani dvojac Barić-Čupić na velika vrata ulazi u WG i to, prema našim informacijama, s vizijom da do neprepoznatljivosti dovedu centar u odnosu na današnje stanje tijekom sljedećih pet godina. Promjene u upravljačkim strukturama dolaze kao izravna posljedica promjene vlasničke poluge te su realizirane kroz preuzimanje u 100%-tno vlasništvu tvrtke Trgovački centar Zagreb od strane jednog od dva dosadašnja najveća suvlasnika. U tijeku je još završni krug na pravnoj ‘papirologiji’.

No, kako se u vlasništvu Focus Investa od ranije nalazi i 48 hektara zemljišta koje okružuje Westgate, što u naravi predstavlja najveću privatnu poslovnu zonu u zemlji, u predstojećom razdoblju moguće je očekivati i nove poslovne poteze koji se odnose na stavljanje zone u gospodarsku funkciju. Zasad se o tome ne može doznati više pojedinosti, iako je širi okvir po nekima vrlo atraktivan za logističare i slično. Zona oko Westgatea je interesantno područje, tvrde, za razne sadržaje. No, posve razumljivo nakon akvizicije u fokusu svih dionika su planovi za podizanje Westgatea te pretočiti u stvarnost viziju Focus Invest da se objedini pristup upravljanja šoping centrom kao i zonom Shopping City Zagreb. Zona, tvrde upućeni, u obuhvatu od 480.000 m2 potpuno je opremljeno građevinsko zemljište neposredno uz trgovački centar, što ovaj ‘paket’ i čini posebno atraktivnim i lokacijski gledano, zbog uređene infrastrukture te šire. Zadatak je to nove upravljačke strukture u kojoj se povjerenje ukazuje dvjema hrvatskim tvrtkama s domaćim i međunarodnim referencama u području upravljanja nekretninama: u prvom redu F.O. Developmentu s oko nešto manje od pola milijuna kuna dobiti u 2016. te novoj F.O. Asset, obje registrirane u Varaždinu i predvođene Čupićem i njegovim timom. Kako poznavatelji navode, vlasnik ima velika očekivanja, tj. da s njihovim višegodišnjim iskustvom koje posjeduju u razvoju i upravljanju trgovačkim centrima doprinesu u repozicioniranju i jačanju Westgatea, pa ostaje za vidjeti rezultat koji će donijeti. Doznaje se, naime, da je strateški cilj da WG postane obiteljski centar broj jedan u Hrvatskoj sa širokom modnom kompetencijom, uz ponudu zabavnih sadržaja.

Centru treba zaokret, a prvi korak je vidljiv i u promjeni upravljačkog tima, s obzirom na to da je za isti ranije bila odgovorna grupa Plus City, komentira upućeni izvor. Pritom je, navodi, novi upravljački tim angažiran na izradi nove vizije i strategije razvoja trgovačkog centra i poslovne zone koji će repozicionirati centar u željenom smjeru.

2009. godine otvoren je Westgate shopping city kraj Zaprešića

