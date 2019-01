Bandić otkrio kada bi trebala početi gradnja žičare

Foto: Marko Prpić / Pixsell

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić na Sljemenu je održao konferenciju za novinare na kojoj je govorio o netom završenoj sljemenskoj utrci Snow Queen Trophy 2019., a najavio je i radove na izgradnji žičare, javlja HRT.

- Čekamo to kao ozebli sunce. Teku sati kada ćemo zakopati. Mislim da je to idući tjedan. Ali postoji procedura i Zakon o javnoj nabavi. Jučer sam dobio liječničko uvjerenje da mogu raditi na bageru. Da se ne osramotim, ja ću prvi zakopati bagerom. Ako ostanem bez posla mogu biti bagerist. Žičaru čekamo šest godina. Da je Ante Kostelić ovdje, on bi rekao 'Bandiću što je s panjevinom te gondolom do Bistre?'. Možda i mi to započnemo, a netko će to završiti - rekao je Bandić.