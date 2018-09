Avion vam kasni? Možete dobiti naknadu od čak 600 eura

Foto: Miranda Cikotić / Pixsell

Kako je na hrvatskim aerodromima kašnjenje u polasku ili dolasku postalo gotovo uobičajeno, to vrijedi informirati sve one koji se nađu u takvim problemima da imaju pravo na naknadu štete zbog kašnjenja zrakoplova ili otkazanog leta i to, ovisno o udaljenosti na koju se leti i broju sati kašnjenja, u rasponu od 50 do čak 600 eura, piše Slobodna Dalmacija.

Dakle, kada vam avion kasni ili otkažu let za koji ste dobili ukrcajnu kartu i predali prtljagu, najprije valja kontaktirati prijevoznika u zračnoj luci i prijaviti zahtjev za odštetu.

Ako putnik nije zadovoljan odgovorom ili uopće ne dobije odgovor kompanije u roku od 30 dana od dana prijave zahtjeva, može podnijeti prigovor Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.